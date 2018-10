El Recre vuelve a tener sus cuentas bloqueadas

huelva24.com

17.10 h. Ser Deportivos Huelva asegura que las cuentas vuelven a estar bloqueadas, por lo que cualquier ingreso iría a cuenta de los acreedores y no para sufragar las necesidades del club. Onda Cero Huelva no habla de bloqueo, pero sí de continuos embargos y requerimientos.

La situación económica del club vuelve a salir a la luz pública. Así, desde Ser Deportivos Huelva, y según recoge el portal albiazules.es se destaca que el club albiazul vuelve a tener las cuentas bloqueadas. Al club no dejan de llegarles embargos de acreedores, y al final todo ha desembocado en que las cuentas vuelven a estar bloqueadas.

Una situación que parecía haberse solventado tras el difícil y complejo pago a Hacienda, pero la realidad vuelve a mostrarse inflexible. Desde el club se ha estado hablando con patrocinadores que tienen suscritos contratos y compromisos, para ver si se podían adelantar plazos. Pero finalmente las negociaciones no han fructificado a tiempo y el futuro no se presenta, según aseveran en la citada emisora, nada halagüeño. De momento cualquier ingreso que se haga a cuenta por parte de un patrocinador iría a cuenta de los acreedores y no para sufragar las necesidades del club.

Por otro lado, desde Onda Cero Huelva se han dado detalles sobre esa falta de liquidez, que ya propició que tuvieran problemas para poder atender el pago con Hacienda. Un dinero que estaba en caja pero del que no se pudo disponer por la llegada de varios embargos, como así asevera el citado medio, entre ellos la resolución judicial de las denuncias de Vicente Fuensalida y José Luis Peña, y las denuncias de varios exjugadores, correspondiente al convenio de acreedores. Es más, la deuda con el que fuera coordinador de la cantera del club fue saldada gracias al dinero de otro patrocinio.

La emisora asevera que las cuentas no están bloqueadas pero como si lo estuvieran. Todos los días llegan embargos y requerimientos, por lo que todo lo ingresado va directamente para los acreedores. En el club están pendientes del ingreso en forma de patrocinio de 600.000 euros, siendo a corto plazo de 250.000 euros.