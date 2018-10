Narciso Rojas agradece "la sinceridad" de Krypteia y cree que la gestión de Eurosamop "suspende y no tiene mucha lógica"

R. U.

Martes, 30 octubre 2018 | Leída 7 veces

fútbol > recreativo

Narciso Rojas, el presidente del Recre Trust, ha atendido a Onda Cero y comenzaba explicando algunos de los temas que se tratarán en la Asamblea Extraordinaria de su asociación la próxima semana. "El Recreativo de Huelva ahora mismo es un campo minado. Tiene un montón de problemas y de causas abiertas en los juzgados motivada por la gestión anterior. Quizás esté faltando un poco de transparencia y exigiremos más información porque creemos que puede ser positivo", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre el papel del Ayuntamiento, indicaba que "tenemos que tener un poco de paciencia y no tenemos que olvidar que toda la ciudad junta se aventuró en esta empresa al participar en la campaña de salvación. Pensábamos que esto no iba a ser tan largo, pero no dejamos de ser aliados y de tener todo el mundo el mismo objetivo, que es el de salvar al Recreativo de Huelva y tener un poco de normalidad. La situaión es extremadamente grave, pero no creemos que sea tan grave como para temer por su desaparición".

Y también pedía Rojas paciencia para el trabajo desarrollado por el consejo de administración del Decano: "La realidad del enfermo ahora mismo al cien por cien la manejan el consejo de administración y el Ayuntamiento y están preocupados, y entendemos que también ocupados, así que hay que darles margen. A Pablo Comas no se le dio margen cuando fuimos a la guerra con él pero es que con él había serias opciones de que el club desapareciera, pero ahora la línea del Ayuntamiento y del consejo es diferente y hay que apoyarla".

En cuanto a la posible venta del club, piensa que hasta que no esté algo más estabilizado no va a venir gente seria a intentar comprarlo, por lo que lo más normal sería que esta temporada el Recre siguiera en manos públicas. Y sobre uno de los aspirantes a la compra, el máximo mandatario del Trust decía que "si algo hay que agradecerle a Krypteia es su sinceridad. Podrían haberse inventado historias y decir que tenían liquidez y dinero para invertir, pero han dicho que tienen plan para gestionar la deuda. Liquidez como para resolver el problema del Recreativo de Huelva ya han dicho que no tienen".

Por último, Rojas también argumentaba que "la aparición de Eurosamop resolvió un problema económico que en su día podría habernos llevado a Tercera División y a cambio de eso pidieron algo que parecía interesante, que era gestionar a nivel futbolístico el club, pero bajo mi punto de vista la gestión suspende. Hacer en Segunda B una plantilla de un millón y pico de euros con la situación económica que tiene el Recreativo no tiene mucha lógica".