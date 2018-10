Amnistía Internacional recogerá el miércoles adhesiones ciudadanas contra la violencia sexual

huelva24.com

Lunes, 29 octubre 2018 | Leída 9 veces

campaña #nomaspiedras en la capital

21.05 h. El grupo local de Huelva de Amnistía Internacional acudirá este miércoles, a partir de las 18.00 horas, a la Plaza de las Monjas de la capital para recoger adhesiones al manifiesto 'No Consiento', cuyo objetivo es mostrar que la sociedad no consiente que las mujeres sufran violencia sexual, y que si la sufren, tengan que enfrentarse a unas instituciones que las maltratan, además de denunciar que no es simplemente un problema que afecta a las mujeres, sino a toda la sociedad.