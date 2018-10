El runrún: El alcalde chirigotero

Lunes, 29 octubre 2018 | Leída 31 veces

confidencial

De todos es sabido el amor del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, por el Carnaval. Es habitual verlo en el palco del Gran Teatro disfrutando del concurso y desde que es primer edil, además, es protagonista –como suele pasar– de muchas de las letras de las comparsas onubenses. Lo que no sabíamos es que Cruz se atreve incluso a cantarse algún cuplé, y sobre todo... ¡a hacerlo delante de una cámara!

Pero sí, lo hizo justamente el pasado viernes y el momento quedó recogido por @A_arrabales y fue difundido por el secretario de Redes Sociales e Innovación Tecnológica del PSOE de Andalucía, Ángel Romero. En concreto el alcalde se atrevió –con un acompañante de excepción, eso sí– con el clásico de ‘Los Juancojones’. ¿Que cómo lo hizo? Pues denle al 'play' y eso ya, mejor, júzguenlo ustedes…

El Trust y las peñas, obligados a mover pieza. Se las prometía medianamente felices en verano el recreativismo tras escuchar decir al alcalde de Huelva y propietario del club, Gabriel Cruz, y al presidente del Decano, Manolo Zambrano, que se esperaba que esta temporada fuera más tranquila que las tres últimas tanto en el apartado deportivo como en el económico una vez que la entidad albiazul se había liberado del yugo de Hacienda y, por ejemplo, iba a poder cobrar con normalidad la campaña de abonos. Pero nada más lejos de la realidad. Ya se les deben varias nóminas a los jugadores, técnicos y empleados, el césped del Nuevo Colombino y de la Ciudad Deportiva es una calamidad que obliga a la plantilla a ejercitarse por la provincia, hay muchos préstamos que pagar y el tiempo corre, está el IVA de los socios, el dinero que se le debe a la Real Federación Andaluza de Fútbol, muchos acreedores llamando a las puertas... El caso es que hay mucha lucha de egos, bastante oscurantismo y falta de transparencia y lógicamente los que realmente sufren más esto, que son los aficionados, empiezan a estar preocupado. Así que esta semana ya las peñas, por mediación de su presidente, José Antonio Cabrera, quiere reunirse con el gerente del Decano, Carlos Hita, y con el propio Gabriel Cruz para conocer de primera mano como están las arcas del Recre y si hay que estar o no preocupados con la situación para las próximas semanas. Y también el Trust, con su máximo mandatario, Narciso Rojas, a la cabeza, anda dándole vueltas al tema y tratando de encontrar soluciones y también de que le expliquen cuáles son los próximos pasos a dar. De momento en breve se anunciará la fecha de la próxima Asamblea de sus socios, en la que quiere llegar con noticias frescas. El Recre anda en un peligroso bucle de pesimismo y malas noticias y urge la venta o sacar liquidez de donde sea para no vivir nuevamente angustiados.

Halcón perdido en Lepe. Se ha perdido un halcón en Lepe y su dueño trata de encontrarlo. Parece complicado pero no imposible y ha usado las redes sociales para darle difusión a su caso y encontrar pistas o ayuda. La desaparición tuvo lugar este domingo y para identificar al ave, además de fotos, ha mencionado que en su anilla figura la inscripción AGDFALCONS 03. Además lleva cascabeles, un arnés y un emisor de radiofrecuencia colocado en el arnés. "Si alguien lo ve x favor pongase en contacto conmigo 676455137, y si alguien tiene un receptor de frecuencia 433 que me lo diga y le paso la frecuencia", expone el propietario, que no quiere perder la esperanza. Ya nos hicimos eco aquí hace unos meses de la desaparición de otro halcón en tierras leperas, lo que hace sospechar que alguien puede estar sustrayéndolos. Ojalá aparezca.