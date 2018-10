Rubén Gálvez: “El Recre acabará arriba porque tiene buen equipo y míster”

huelva24.com

San Fernando-Recreativo

21.39 h. El portero aracenense del San Fernando señala que “el Recre ha intentado proponer jugar pero somos un equipo incómodo”. No tuvo que intervenir mucho porque “el equipo trabaja bastante bien defensivamente y los equipos no nos generan ocasiones y espero que siga la racha”.

El exportero del Recreativo de Huelva goza de un buen status en el San Fernando. Es titular indiscutible y según explicó a Antena Huelva Radio cobran puntualmente. La antítesis de lo que vivía en el Decano, para el que tuvo buenas palabras.

Expuso en su visión del partido que “el Recre ha intentado proponer jugar pero somos un equipo incómodo y se han visto con el golazo. Han ido a remolque y el viento molesta mucho, pero el Recreativo va a acabar arriba porque tiene buen equipo y míster”.

No obstante, reconoció que no tuvo que intervenir mucho en este choque porque “el equipo trabaja bastante bien defensivamente y los equipos no nos generan ocasiones y espero que siga la racha”.

En esta línea, expuso que “nos sentimos cómodos defendiendo y alguna ocasión vamos a tener y hasta ahora ha sido así”. También comentó que “en lo individual y colectivo estamos bien, pero somos cautos. Aunque es bonito verse arriba vamos a luchar por la permanencia y todo lo que consigamos ahora nadie nos lo quita”.

Preguntado por si hay problemas económicos en su equipo afirmó que “vamos a cobrar mañana” y que en el Recre “me han dicho que se deben dos meses, pero no sé lo que está pasando”.