El Asisa Dental X-Kaya en la clase ORC1 y el Ciate en la clase Promoción, triunfadores de la primera edición de la regata de cruceros William Martin

huelva24.com

Domingo, 28 octubre 2018 | Leída 6 veces

Vela

Dentro del programa de actos, la regata incluía en el acto de su presentación oficial, la intervención del escritor e investigador Enrique Nielsen, con su breve reseña histórica `William Martin. Crónica de la operación carne picada`. En su intervención magistral, Nielsen fue descubriendo las principales claves, secretos y anécdotas de este acontecimiento histórico que tuvo una importante influencia en la derrota del ejército alemán, a finales de la II Guerra Mundial. El papel de España, como país neutral del conflicto bélico, y concretamente la localidad de Punta Umbría, por su estratégica ubicación y por la presencia en esa localidad de un destacado espía alemán, hicieron que esta localidad costera fuera protagonista singular de la operación Mincemeat, concebida como una trama o engaño para despistar al ejército alemán.

En torno a las 14.30 horas del sábado 27 de octubre, el juez de la regata José Ramón Quilón daba la señal de inicio del procedimiento de salida, para las 14 embarcaciones que finalmente se dieron cita en la línea de salida de la primera edición de la Regata William Martin, el legado inglés.

El campo de regata se situó en la zona costera comprendida entre las 5 millas existentes entre las inmediaciones de la baliza de aguas libres de Punta Umbría, y la baliza de aguas libres del Rio Piedras. Las balizas de salida, y de barlovento, fueron diseñadas con motivos e imágenes relacionadas con los hechos históricos que se pretenden conmemorar. Concretamente la baliza amarilla de salida fue modificada añadiéndole una imagen con un maletín con el nombre William Martin, y la baliza de barlovento fue modificada con la imagen del Seraph, en recuerdo del submarino que trasladó el cadáver de William Martin desde la base británica de Holy Loch, hasta la playa de la Bota en Punta Umbría, en la denominada operación militar Mincemeat (carne picada).

Para la prueba se trazaron dos recorridos, uno mayor de 14 millas para la clase ORC1 y otro de 11 millas para la clase Promoción.

El fuerte viento reinante en casi toda la jornada, con rachas de más de veinte nudos, impidió que algunas de las embarcaciones que tenían prevista su participación finalmente no pudieran hacerlo. El gran oleaje reinante, dificultó en gran medida el desarrollo de la prueba, incomodando especialmente el avance a las de menor eslora y fue la causa de que otras embarcaciones que se dieron cita en la salida no pudiesen completar el recorrido previsto por la organización.

En torno a las 17:00 horas, completaba el recorrido de 14,20 millas la primera de las embarcaciones y que a la postre se llevó el primer puesto de la clase ORC1, la embarcación X-Kaya, patroneada por José Luis Mendoza Castell, del CDN Punta Umbría, invirtiendo para ello un total de 2 horas, 10 minutos y 33 segundos. A pocos minutos del X-Kaya, cruzaba la línea de llegada la embarcación Enriaero-Puerto de Indias, de Maxi Cruz, también del CDN Punta Umbría. Finalmente, completó el pódium en tercer lugar la embarcación Cambria, patroneada por Francisco Montes, del RCMT de Punta Umbría.

Completaron esta clasificación ORC las embarcaciones Sabara-Varicentro de Ignacio Cañizares que no pudo terminar el recorrido, y la embarcación Tosca I de Manuel Padilla, que no pudo participar en la prueba.

En cuanto a la clase Promoción, el primer clasificado fue la embarcación Ciate, patroneada por Saúl Fernández Beviá, del RCMT Punta Umbría, que completó el recorrido de 11,10 millas náuticas en 2 horas y 9 minutos y 58 segundos. Tras el Ciate, y en segunda posición, entraba en meta el Xeira, de Crisanto Díaz Olivares del CN Rio Piedras. A tan sólo 55 segundos del Xeira cruzaba la meta la tercera embarcación clasificada de Promoción, el Xic de Victoriano Pelayo Arcos del CDN Punta Umbría.

Otras nueve embarcaciones, además de las tres ganadoras, completaron el grupo de Promoción. La cuarta embarcación clasificada, fue el Coyanza patroneada por Miguel Carvajal, seguida del William Martin de Leopoldo Sánchez Pallarés, y del AjaBaja de Benjamín Quiles Morales. Completaron el recorrido y la clasificación de Promoción, las embarcaciones Sediento de Juan Luis González Rodríguez, y la embarcación Hippoi Uno, de José Antonio Caballero Ferrer, en los puestos séptimo y octavos respectivamente.

La embarcación Caracoles, de Alberto Zabalo Torrejón y El Veleta de Miguel Ángel Durán Jiménez, que tomaron la salida, no pudieron completar el recorrido por las dificultades meteorológicas de la jornada. De igual manera, las embarcaciones Majorsil de Manuel González López, y Dente Do Can de Iñigo Garavilla, no pudieron presentarse en la línea de salida por el fuerte viento que reinaba en la zona.

Tras la finalización de la prueba deportiva, se celebró la tradicional comida marinera entre los participantes, que incluyó la entrega de regalos conmemorativos a los barcos participantes, así como entrega de trofeos y premios a los 3 primeros clasificados de la clase ORC1, y a los 6 primeros clasificados de la clase Promoción.

La organización agradeció a los entes públicos Ayuntamiento de Punta Umbría y Diputación de Huelva, así como a las empresas privadas Residencial William Martin, Grupo Idamar, Restaurante Isla Bacuta, José Carmona Hernández efectos navales, Náuticas Punta Umbría, Gabriel el Trini, Miralmar y Mariscos Carrillo, por su ayuda y colaboración en el desarrollo de la Regata y sus actos sociales y culturales.

Finalmente, la organización destacó el esfuerzo de todas las embarcaciones y sus tripulaciones y agradeció la participación en una jornada dura en el aspecto climatológico, haciendo especial mención a la participación de los jóvenes Yanis y Nacho, de 15 y 14 años respectivamente, pertenecientes a la tripulación del Sediento, ambos pertenecientes a la escuela de vela y equipo de regatas de optimist del CDN Punta Umbría y que completaron la prueba demostrando que ya son presente y futuro de la Vela , no solo dentro sino fuera de nuestra provincia.

En definitiva, se cierra con gran éxito la I edición de la Regata William Martin, el legado inglés, un evento que nace de la mano de la cultura y del deporte, y que pretende dar a conocer y profundizar en este acontecimiento histórico que marcó e influyó en el desenlace de la II Guerra Mundial y que tuvo como escenario, las privilegiadas playas de la localidad de Punta Umbría.