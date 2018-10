Tropiezo con ceguera ofensiva (1-0)

huelva24.com

Domingo, 28 octubre 2018

San Fernando-Recreativo

El Recreativo de Huelva estuvo tan mal como el día y encajó una derrota por 1-0 ante el San Fernando en un encuentro en el que estuvo desaparecido en ataque. El equipo albiazul no sacó ninguna de sus virtudes y no tuvo ni juego ni ocasiones en un duelo con mucho viento y un rival incómodo, nada que pueda servir como excusa. No fue capaz de construir juego y tan siquiera chutó a puerta para ver si sonaba la flauta. Salvo un buen tiro de Iago Díaz que se estrelló al palo, no fue capaz de crear peligro. Fue todo un ejercicio de ceguera ofensiva que acabó en tropiezo. Tuvo la mala fortuna de encajar un gol muy pronto, pero en el tiempo restante no supo encontrar el camino hacia al menos un empate.

El técnico recreativista José María Salmerón eligió de inicio ante el San Fernando al mismo once que salió en la victoria ante el Almería B la pasada jornada, salvo por la entrada de Traoré por Marc Caballé, que sufrió una lesión de última hora y fue el descartado en la convocatoria. El once completo lo formaro Marc Martínez; Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Tropi, Traoré, Alberto Quiles, Fernando Llorente, Iago Díaz y Caye Quintana. En el banquillo se quedaron Álex Lázaro, Pina, Ismael Benktib, Borja Díaz, Víctor Barroso, Lolo Plá y Alberto Ródenas, mientras que en el San Fernando partieron de titulares los exalbiazules Rubén Gálvez, Manu Ramírez y Pablo Sánchez, mientras que Pedro Ríos se quedó en el banquillo.

El encuentro comenzó del peor modo posible para los intereses del Recreativo. Bruno Herrero empaló un rechace corto de la defensa para protagonizar desde el pico derecho del área un gran disparo que sorprendió a Marc Martínez. Seguidamente pudo marcar otro gol el conjunto local en una gran jugada de Pablo Sánchez, que puso el balón atrás desde la línea de fondo pero el remate posterior de Manu Ramírez fue defectuoso.

El conjunto gaditano salió como un tiro y el gol le reforzó en la idea, mientras que el Recre se quedó descolocado y le costaba un mundo comenzar la reacción. El balón le duraba muy poco y el San Fernando estaba una y otra vez pisando su área. El guión pensado por Salmerón quedó en un instante hecho trizas y los jugaores evidenciaban con sus errores un exceso de ansiedad por querer darle la vuelta al encuentro demasiado pronto, sin construir ni partir de un patrón.

Se llegó a la media hora y quedó claro que el equipo albiazul estaba sin ideas y acababa desperdiciando sus posesiones, sin saber muy bien qué hacer. El San Fernando tampoco es que propusiera nada pero lograba pisar área con relativa facilidad, ya fuera a la contra o con un poco de presión. Había mucho balón por alto y ahí el San Fernando parecía estar más atento.

La primera tímida muestra de algo distinto fue un pase interior de Traoré a Quintana, que estuvo a punto de marcar, pero el defensa Colo envió a córner. Fue el primer paso de una nueva etapa en el encuentro, en el que parecía que con algo más de calma y búsqueda de movimiento y combinación ya se podía albergar al menos una esperanza de empate si seguía evolucionando el juego por este camino.

Pero quien estuvo más cercano a marcar fue el San Fernando de nuevo. El Recre dudó en la salida del balón, Marc Martínez se hizo un lío y Carri, que ya había avisado en varias faltas, no se lo pensó y puso el balón en la escuadra, donde el portero albiazul logró abortar el peligro.

En la segunda mitad no hubo cambios y los mismos protagonistas dieron continuidad al encuentro, en el que seguía sin mostrar una buena cara el Recreativo. No pudo aprovechar una buena falta desde la media luna del área Iago Díaz, que estrelló el tiro en la barrera y en la posterior jugada ni Quiles ni Diego Jiménez lograron ver puerta.

A media ahora para el final ambos equipos movieron el banquillo. Salmerón apostó fuerte por reforzar el ataque con Lolo Plá, que entró por Fernando Llorente y en el equipo azulino el exalbiazul Pedro Ríos entró por el también ex Manu Ramírez. No obstante, quien estuvo a punto de marcar fue Iago Iago Díaz, que envío un tiro al palo tras recoger un pase de Quintana en el interior del área. Minutos después el técnico recreativista dobló su apuesta y metió más madera ofensiva con la entrada de Ródenas por Israel Puerto.

A falta de juego y ocasiones, todo quedaba fiado a que en una jugada fotuita algún de los delanteros albiazules pescara un gol con la caña para al menos empatar y rescatar un punto de un mal partido. A 15 minutos para el final entró Borja por Quiles para encontrar profundidad en el empuje creciente pero poco productivo del cuadro onubense.

El Recre no tiraba a puerta y el San Fernando no hacía mucho más pero lo intentó con un recorte y tiro sin miramientos de Pedro Ríos, que logró despejar Marc Martínez. Pese a tener todo el arsenal ofensivo delante el equipo albiazul acabó por verse impotente y tuvo que aceptar el resultado. La derrota frena sus aspiraciones tras dos victorias y ve alejarse la zona de playoff.

FICHA TÉCNICA:

1.- SAN FERNANDO CDI: Rubén Gálvez, Gabi Ramos, Simón, Colo, Lolo Guerrero, Palma, Manu Ramírez (Pedro Ríos, m. 59), Bruno Herrero (Oca, m.90), Pau Franch (Ángel Torres, m. 83), Carri y Pablo Sánchez.

0.- RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Diego Jiménez, Israel Puerto (Ródenas, m. 67), Iván González, Pablo Andrade; Tropi, Traoré; Alberto Quiles (Borja Díaz, m. 75), Fernando Llorente (Lolo Plá, m. 57), Iago Díaz y Caye Quintana

ÁRBITRO: Juan Manuel Ruiz Aguilera (Colegio Granadino). Amonestó en los locales a Manu Ramírez, Pedro Ríos y Ángel Torres; en los visitantes, a Tropi e Iván González.

GOLES: 1-0, m. 2: Bruno Herrero.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la décima jornada liguera en el grupo cuarto de la Segunda División B, disputado en el estadio Iberoamericano de San Fernando.