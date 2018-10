Huelva, provincia patrimonialmente olvidada

huelva24.com

Sábado, 27 octubre 2018

carta al director

Nos alegramos por las gentes de Jaén ya que, tutelados por la ecuánime Junta de Andalucía, cuenta con el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, el Museo y el Conjunto Arqueológico de Castulo, el Museo Arqueológico de Úbeda, el Museo de Jaén y el ya citado Museo Íbero.

Conviene aclarar que un proyecto museográfico se elabora para dotar de contenido al museo, es decir, en el se determina donde y como irán las piezas, así como el diseño, confección y montaje de los distintos suministros como vitrinas, material para audivisuales, etc.

Al parecer, para la Junta de Andalucía y sus representantes en nuestra provincia, Huelva y su rico patrimonio arqueológico no merecen tanto. Ya estamos cansados del ninguneo al que se está sometiendo sistemáticamente a esta provincia en todos los aspectos, y como es lógico el cultural no podía ser menos. Y todo con la acólita actitud de nuestros políticos, que se preocupan más por su carrera política que por buscar el respeto y reconocimiento de esta provincia.

Contamos con un solo museo, y ahora cuando graciablemente se nos da por escuchados, tras una larga lucha donde la ciudadanía ha sido la protagonista, pretenden colarnos un museo de 'chichi nabo', aceptándose una licitación aún más a la baja del escaso presupuesto con el que se contaba, y que no olvidemos proviene de fondos europeos y no de fondos propios del gobierno andaluz como no solo se costeo este caso que contamos de Jaén, sino también el resto de provincias andaluzas. Menos Huelva.

Muy poco o nada se dice tampoco del futuro que le depara al edificio de la Alameda Sundheim donde deberían de rehabilitarse los espacios para adecuarlo como Museo de Bellas Artes, donde para que el arte contemporáneo local tuviera el espacio que merece.

Si a todo esto sumamos que tras casi un año de la aprobación por unanimidad en el Parlamento Andaluz, a instancias de un colectivo profesional atendido por el grupo parlamentario de Podemos, de la PNL para la creación del Conjunto Arqueológico de Saltés; esta iniciativa aún duerme manteniendo este yacimiento en el ostracismo de la marisma entre maleza y mosquitos, entonces podemos afirmar con mayúsculas que, para la Consejería de Cultura en este caso, somos un reducto ignorable, tratamiento este que sufrimos avalado por la sumisión de nuestros políticos, que lejos de demandar un trato igualitario y digno para esta provincia y su patrimonio histórico y cultural, buscan no hacer ruido para garantizarse el puesto, y el sueldo. Sólo así puede explicarse por qué sobre el teórico futuro Conjunto Arqueológico en Saltés existe un mutismo total y no se quiera sacar a la luz esa ciudad Islámica dormida sobre sus antecedentes industriales romanos y tartesios.

Igualmente tampoco nada se sabe del Museo de Artes y Costumbres Populares y del Centro Andaluz de la Cultura Tradicional que también a instancias de Podemos fué aprobada por el Parlamento Andaluz para su reapertura en el localidad de Aracena. Dado que nuestra provincia es la que tiene el Patrimonio Etnográfico más rico y variado, como así lo reconoce el propio Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, resulta poco comprensible que no sepamos nada del prometido Museo de Artes y Costumbres Populares de Aracena y del Centro Andaluz de la Cultura Tradicional en Aracena. Tampoco esto perturba para nada ni a nuestra delegación de cultura, ni a nuestra diputación. Que hará falta para que estas administraciones defiendan un trato digno para esta provincia.

Nos preguntamos donde esta el problema para que este agravio sistemático sea ya una norma para con esta provincia, quizás que la propia sociedad tiene interiorizada esa desigualdad de trato para con el resto de provincias; seguro en la poca dignidad de los dirigentes que elegimos. Y esperamos que, sea como sea, pronto estas actitudes y estas políticas se reviertan y se situé a esta provincia en el lugar que patrimonialmente se merece.

Necesitamos y queremos un Museo Arqueológico acorde a la relevancia patrimonial de sus colecciones. Podemos decir sin reparos que solo los materiales del periodo tartésico merecerían la creación de un museo que, al igual que el Íbero, significara y diera relevancia a estas colecciones especificas de nuestro museo. Donde se sintetizan los orígenes y evolución de esta alta cultura, que situó al occidente andaluz por primera vez a la altura de otras coetáneas del mediterráneo de ese periodo histórico de la antigüedad.

Aquí, sin embargo, en vez de generar la oportunidad de un museo específico de este periodo, como pasa en Jaén, nuestro ayuntamiento y la delegación territorial de cultura incluso se niegan a promover y defender el cambio urbanístico necesario para que el Cabezo de la Joya no se vea sepultado por construcciones.

No quieres caldo, pues toma dos tazas.

Círculo de Patrimonio Cultural. Podemos Huelva.