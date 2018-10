El perito de la LFP emite un informe negativo del césped del estadio y el lunes se dilucidará si hay o no Trofeo Colombino

huelva24.com

Viernes, 26 octubre 2018 | Leída 25 veces

fútbol > recreativo

Sus conclusiones, como ha avanzado este viernes el programa Ser Deportivos Huelva y recoge el portal albiazules.es son claras en un informe negativo que destaca que el césped del Nuevo Colombino presenta un estado muy malo y no podrá mejorar lo suficiente de cara al 14 de noviembre. Así las cosas, no hay tiempo suficiente para que al ritmo que se está recuperando el césped pueda estar en unas condiciones óptimas. Incluso asevera que no se puede garantizar la integridad física de los futbolistas porque el riesgo de lesión es más alto.

Además, en el informe el 'Greenkeaper' de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) deja claro que el césped tiene difícil recuperación, no solamente con los tratamientos que se puedan aplicar, ya que ha sufrido tanto en los últimos años que ha quedado muy maltrecho. Aún en las mejores previsiones de recuperación el Recre no iba a disponer de un césped 100% fiable, por lo que iba a tener que estar pendiente de no pisarlo demasiado, del castigo que iba a recibir en cada partido, de no entrenar, etc. Por lo cual el perito, desde su punto de vista y desde su opinión profesional, lo que recomienda es la implantación de un nuevo tapete. Considera que el actual está más que amortizado, que difícilmente puede levantar el vuelo y que lo más recomendable es la colocación de un nuevo césped.

Una medida radical y hoy por hoy inasumible para las arcas del club. En el informe se detalla que hay tiempo de aquí al 14 de noviembre para llevar a cabo toda la operación que supone retirar el césped actual, poner uno nuevo y respetarlo de la manera que procede, para que agarre y sea fiable para el día del partido.

Situación inasumible para las arcas del club

Así las cosas, la situación actual es casi de bloqueo. El club y el propietario (Ayuntamiento) no disponen del dinero necesario para un cambio de esta envergadura. Desde Blackswan Media se asegura que por contrato es el club el que está obligado a ofrecer las instalaciones en las mejores condiciones.

El lunes que viene, según destacan también en Ser Deportivos Huelva, tendrá lugar una reunión en la que se dilucidará de forma definitiva el futuro del Trofeo Colombino. Si habrá o no partido, si se cambiará o no el césped, o incluso si habrá o no reclamación por parte de la empresa poseedora de los derechos del trofeo. En el caso de que se decidiera a realizar el cambio del césped del Nuevo Colombino, ello implicaría a que el Decano tendría que llegar a acuerdos con los clubes y la propia RFEF para alternar el orden de los partidos, ya que no podría usar su estadio durante un tiempo. Otra opción sería la de aplazarlos o jugarlos en otros campos de clubes cercanos en la que la afición recreativista tenga cabida.