Preocupa la lesión de Carlos Martínez, que tampoco estará en San Fernando y pasará una prueba médica el 8 de noviembre

Viernes, 26 octubre 2018 | Leída 40 veces

fútbol > recreativo

"De la lesión de Carlos Martínez no puedo decir mucho porque hasta yo estoy liado. Tenía un tratamiento y dos de las fases de ese tratamiento no fueron totalmente bien. Ha visto a otros médicos y creo que aquí no estamos respondiendo a las exigencias que debemos tener en ese sentido. Es un jugador muy importante para nosotros que ahora mismo no lo tenemos por una razón o por otra y tampoco puedo decir mucho porque ni yo tampoco entiendo qué está ocurriendo. Esperemos que pueda estar con nosotros lo antes posible y que esa dolencia se le vaya, pero si tiene una prueba para el 8 de noviembre es un tratamiento de un jugador profesional y realmente no podemos esperar porque es un futbolista que nosotros queremos tener ya. No soy médico, pero sí que me gustaría que eso se agilizara en todos los sentidos y que tuviéramos mayor respuesta a los problemas que se tienen en el día a día", ha señalado esta mañana en rueda de prensa el técnico del Recre, José María Salmerón.