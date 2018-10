José Antonio Fernández: "Encontrar la solución al Recre se me antoja imposible ahora mismo"

huelva24.com

Viernes, 26 octubre 2018 | Leída 54 veces

fútbol > recreativo

9.42 h. José Antonio Fernández, el delegado en Huelva de la Real Federación Andaluza de Fútbol, ha expresado en el diario Huelva Información su preocupación por la situación institucional que atraviesa el Recre. "Mientras que no se solucione el tema económico de verdad y venga alguien con el dinero suficiente para no pasar penurias en el día a día tendremos que estar así... Dando patadas hacia delante", decía, y añadía que "encontrar la solución al Recre se me antoja imposible ahora mismo".