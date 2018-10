El runrún: La extraña pareja que los fosfoyesos unió

Jueves, 25 octubre 2018 | Leída 34 veces

CONFIDENCIAL

Sin ir más lejos, esta semana estuvo también apoyando el manifiesto “por una marisma limpia de fosfoyesos" Javier Jiménez, uno de los pesos pesados de Krypteia Capital, empresa que desde el pasado verano ha querido comprar el Recre, concurriendo hasta en dos ocasiones, sin un final feliz, al concurso público de venta del 90% de las acciones. Jiménez incluso se fotografió con Rafael Gavilán, el portavoz y concejal de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva, algo que no deja de tener su morbo teniendo en cuenta que Gavilán es uno de los firmes defensores de la idea de que el Decano debe venderse lo antes posible y no puede seguir estando en manos públicas. Pero Gavilán siempre se ha mostrado en sus comparecencias más partidario de que el club albiazul se hubiese vendido al otro grupo que pujó por él, Zephir Homes, liderado por Paco Mendoza, que a Krypteia, que ha manifestado que le siembra más dudas. Y es que lo que no unan los fosfoyesos... Por su parte, Jiménez está que 'lo tira'. Esta semana ha estado de gira por varios medios de comunicación, concediendo entrevistas personales para vender su producto y criticar la gestión del consistorio onubense respecto al Recre. Krypteia ya está colaborando con otros equipos de la capital y de la provincia y también quiere invertir en breve económicamente en la provincia en otras facetas que no tienen que ver con el deporte. Aseguran que han llegado para quedarse, aunque a día de hoy no parece demasiado cercana la opción de que acaben convirtiéndose en los propietarios del Recre. Por ahora quieren ir convenciendo a los políticos de la ciudad de que son una opción fiable. Habrá que ver si a Gavilán le convenció Jiménez con su charla, y es que seguro que no hablarían tan sólo de fosfoyesos...

Maroto, de ‘incógnito’ por Huelva. Hemos podido saber hoy por Onda Cero Huelva que hace un par de días estuvo por aquí Javier Maroto, vicesecretario general del Partido Popular, que vino a reunirse con los suyos en un encuentro que sin embargo, algo de lo más inusual en políticos (y sobre todo en precampaña), no trascendió. No hubo foto ni convocatoria a medios, no se dio aviso ni se difundió la visita. ¿Será porque el jefe venía a enmendar la plana al PP de Huelva, que no se posicionó del lado de Casado en el último Congreso? ¿Vendría a pedirle la inclusión de algún ‘casadista’ en la lista? Pues si vino a eso falló en su objetivo, porque el Partido Popular de Huelva ha hecho pública precisamente este jueves su lista de cara a las próximas elecciones autonómicas y el actual parlamentario Guillermo García Longoria, que encabeza en la capital al sector crítico con la Dirección Provincial y que se mostró partidario de Pablo Casado, se ha quedado fuera...

La primera boda canavalera de Huelva. Las bodas civiles han ido abriendo su abanico para adaptarse a los gustos de los que deciden celebrar su enlace. Si no es por la iglesia, la alternativa tradicional venía siendo el juzgado o el Ayuntamiento. A eso se sumaron las bodas celebradas en fincas con el jardín engalanado y otras variedades. A todo ello hay que añadir un nuevo escenario y una nueva tipología: una boda carnavalera y, como no en el Gran Teatro. Se celebra este viernes y tiene como protagonistas al autor carnavalero Diego Ortiz y Virginia Giraldo, que estaban predestinados por lo que sienten sus corazones y su pasión por esta fiesta a dar el sí quiero de este modo. Como cuenta Federico Pérez en Viva Huelva, la pedida de mano ya tuvo lugar en el Gran Teatro Falla de Cádiz y el enlace tendrá como antesala un pasacalles con las llegada de los novios al templo onubense de las coplas. El rito no ha sido desvelado, pero se esperan sorpresas dado el ingenio de los protagonistas y el cariño que le habrán puesto al acto, seguro que ofrecen unos momentos inolvidables, por sentidos y divertidos. Los invitados deberán ir disfrazados y por supuesto sonará música de carnaval. La ceremonia promete mucho y será histórica. Seguro que habrá más. Lo claro es que cada cuál debe darle la bienvenida a la felicidad en común como le apetezca ¡Vivan los novios!