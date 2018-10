Un centenar de sanitarios de Atención Primaria piden mejoras ante Salud y secundan los paros en un 75%

Alrededor de un centenar de sanitarios de Atención Primaria se han concentrado este jueves en las puertas de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en la Gran Vía de Huelva capital, por la situación "insostenible" de este servicio en los centros de salud.

En paralelo, este jueves también se han convocado paros y el Sindicato Médico ha cifrado el seguimiento en un 75 por ciento en general a nivel provincial, mientras que la Junta de Andalucía en un 28,4 por ciento por la mañana y en un 13,7 por ciento, según han confirmado a Europa Press desde el sindicato y la Administración. En concreto, desde el Sindicato Médico han especificado que en once centros de la provincia el seguimiento ha sido del 100 por cien y con "unos mínimos muy altos, alrededor del 48 por ciento para médicos de familia y del 65 para pediatras". De hecho, en siete centros "los pediatras han tenido mínimos del 100 por cien y no han podido ejercer su derecho a huelga".

En declaraciones a los periodistas en las puertas de la Delegación de Salud el presidente del sindicato, Juan Manuel Salguero, ha destacado que las propuestas de la Junta "no son suficientes" y ha asegurado que están preparando una propuesta sobre las necesidades de los profesionales y de las plazas que se tienen que cubrir, al tiempo que ha subrayado la importancia de los contratos de larga duración y "no con contratos de mes a mes".

Desde el Sindicato Médico justifican estos paros y esta concentración en que el 47 por ciento de la plantilla de Atención Primaria en Huelva, 158 médicos, "tiene cupos mayores de 1.500 pacientes, que no se pueden superar, y en Pediatría los 1.200"; en la solicitud de garantizar los recursos, ya que "casi ningún médico de primaria puede pedir pruebas complementarias para realizar un diagnóstico con certeza", así como en el reconocimiento profesional en el sentido de que "cualquier médico en España gana más dinero que en Andalucía". Otra de las peticiones es "la transparencia en la gestión y evitar las guardias de 24 horas, regularlas y que no pasen de 12 para garantizar una buena praxis", y una mayor seguridad y vigilancia para evitar las agresiones a sanitarios.

Por su parte, Antonio Ortega, médico en el centro de salud de la barriada del Torrejón, ha precisado que "esta huelga siempre es oportuna pero para la administración nunca lo va a ser, ya que llevamos años diciendo que tenemos un problema con la sanidad: necesitamos más tiempos para atender a los pacientes y la única forma es contar con más profesionales".

"La Administración nos ha regalado 18 médicos para la provincia y no sabemos si responden a las necesidades, ya que hay que analizar la edad del paciente y el grado de dispersión de los centros", ha remarcado el facultativo. En este sentido, ha precisado que la provincia "necesita, como un mínimo razonable, a unos 60 profesionales de medicina, y mientras no tengamos la garantía de que se van a cubrir las plantillas y de que se van a sustituir las jubilaciones o las bajas por enfermedad, no vamos a parar".

Este viernes continúan los paros

Por su parte, los paros, convocados por el Sindicato Médico y la plataforma Basta Ya, con el apoyo del Colegio de Médicos onubense, y que comenzaron el pasado lunes y que se ha llevado a cabo este jueves, también se mantendrán el viernes, lunes y martes y el 5, 8 y 9 de noviembre de 11.00 a 15.00 horas en las mañanas y de 16.00 a 20.00 horas por la tarde. En concreto, el pasado lunes la primera jornada de paro en los centros de salud de la provincia obtuvo un seguimiento de casi un cien por cien a nivel provincial, según el sindicato, y según la Junta de un 27,1 por ciento.

En rueda de prensa, y preguntado por este asunto, el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, ha mostrado sus respetos a los profesionales que han secundado los paros y se han concentrado pero ha recordado que la Consejería de Salud viene impulsando desde el año pasado la acción denominada Estrategia de Renovación de la Atención Primaria, que tiene como objetivo fortalecer este nivel asistencial para convertirlo en el eje de la asistencia sanitaria.

Una de las principales medidas de esta actuación ha sido la ampliación de las plantillas de los centros sanitarios para ajustar los cupos en función del número de pacientes o la complejidad de los mismos. "En una primera fase de implantación, durante el año pasado los centros de salud incorporaron 23 nuevos efectivos y durante este 2018 se van a incorporar 87 profesionales más, 23 de ellos facultativos -18 médicos de familia y cinco pediatras- con una inversión aparejada de 3,6 millones de euros", ha remarcado el delegado. Con ello, las nuevas contrataciones promovidas desde la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria ascienden en su conjunto en la provincia onubense a 110 nuevos profesionales, 30 específicamente profesionales médicos.

Por otro lado, el delegado se ha referido a un documento elaborado por la administración sanitaria que sirva de hoja de ruta para garantizar la implantación efectiva de las medidas incluidas en la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria y que ha sido presentado a los sindicatos.

El delegado ha precisado que otra línea que se está fomentando de manera muy importante dentro de esta estrategia es el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y terapéutica de los profesionales. "Este trabajo ya ha comenzado a dar sus primeros resultados y desde enero a agosto de este año se han incrementado las peticiones de pruebas por parte de los médicos de familia onubenses en un ocho por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior", ha subrayado el delegado.

Por su parte, en el ámbito de la gestión clínica, ha insistido en que se intensificará la autonomía de los profesionales de atención primaria para el diseño de los circuitos y agendas asistenciales.