Óscar Carazo: "A mí también me adeudan mensualidades. Yo sabía donde me metía"

huelva24.com

Jueves, 25 octubre 2018 | Leída 57 veces

fútbol > recreativo

12.40 h. "El vestuario ahora mismo no está preocupado, pero si la situación sigue alargándose... Hay que entender las situaciones, cada uno tiene su vida", señala el director deportivo sobre los impagos, y del césped indica que "los días después de jugar en el Nuevo Colombino los chicos están sufriendo un poco más a nivel de musculatura, sobre todo a nivel de cuádriceps y están bastante cargados".

El director deportivo del Recreativo de Huelva, Óscar Carazo, habló de la situación económica que se arrastra en el club. El madrileño pasó por el programa La Barrera de Huelva FM, donde repasó la actualidad deportiva del equipo y otros aspectos extra deportivos, como el césped o los retrasos en el cobro de las nóminas.

"El vestuario ahora mismo no está preocupado, pero si la situación sigue alargándose... Hay que entender las situaciones, cada uno tiene su vida. Hubo una reunión con el consejo la semana pasada y se transmitió tranquilidad, que están trabajando y que están esperando a ciertas cosas", explicó el madrileño en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es.

En el ámbito personal reconoció que "yo sabía dónde me metía. Cada uno tiene que ser responsables de nuestras situaciones y yo firmo un contrato con el Recreativo de Huelva, que es quién me tiene que pagar. A día de hoy estoy como todos mis compañeros, adeudándome mensualidades. Pero como todos los compañeros que trabajamos en el club, no soy único ni nada".

En cuanto al estado del césped del Nuevo Colombino comentó que "yo a día de hoy prefiero un campo como el del Ejido al nuestro. Yo los lunes suelo preguntar a los jugadores como están y los días después de jugar en el Nuevo Colombino los chicos están sufriendo un poco más a nivel de musculatura, sobre todo a nivel de cuádriceps y están bastante cargados. Y el día de El Ejido estaban todos perfectos. Son situaciones y para eso se está trabajando en nuestro campo, para mejorar".

También fue preguntado por el presupuesto y si se generará esta temporada un nuevo déficit, algo que dijo desconocer pero sí confirmó que el presupuesto que dispone "es el mismo del año pasado y el mismo que hace dos años".