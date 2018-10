El Ayuntamiento busca con urgencia 185.000 euros para pagar el IVA de los abonos del Recre y 35.000 para seguros sociales

huelva24.com

En el Recreativo de Huelva no hay muchos motivos para estar contentos, más allá de lo meramente clasificatorio. Según destacan en Ser Deportivos Huelva y recoge el portal albiazules.es, el lunes día 22 de octubre no se pagaron los 185.000 euros que correspondían al pago del IVA correspondiente a los abonos. Una cantidad que se cobró y que lógicamente genera unos impuestos y que había que pagar como muy tarde el 21 de octubre de este año. No se ha pagado porque desde el club se ha solicitado un aplazamiento, dentro del plan previsto y a partir de ahí el club puede tener alrededor de dos semanas de plazo para que le contesten.

Así las cosas, se espera que la respuesta sea negativa, como así destacan en la emisora, por lo que la medida serviría para ganar tiempo de cara a poder conseguir el dinero. Además hay una cantidad de 35.000 euros que corresponden a Seguros Sociales y que también hay que buscarlos.



Desde el club se estaría tratando de adelantar pagos de proveedores. En concreto, modificar el calendario de pagos para que se pueda adelantar dinero y poder así afrontar algunos de los compromisos que tiene el club a corto plazo.

Los 400.000 euros que se le deben a la Federación Andaluza

De otro lado, siguen llegando en el club notificaciones de embargos, incluso del año 2015. Si a esto se le suma que en diciembre hay que pagar a la Federación Andaluza unos 400.000 euros, refleja un panorama de futuro muy complejo.

Además de da la situación que la próxima semana a los jugadores se les va a deber dos nóminas. Eso a la gran mayoría, ya que hay casos de jugadores a los que se les deberá tres como con los trabajadores no deportivos. Hay que recordar que a partir de las tres nóminas sin pagar los jugadores pueden marcharse de manera unilateral. Una situación que puede agravarse si finalmente se bloquean los derechos federativos en el mercado invernal por denuncias de jugadores y exjugadores, lo que impediría al equipo reforzarse.

Embargo de las cuentas por varias denuncias de exfutbolistas

Por otro lado, en Onda Cero Huelva han dado detalles de lo que ocurrió hace semanas, con respecto a las dificultades que tuvo el club para realizar el pago obligatorio a Hacienda. Desde el citado medio se indicó que vino provocada por el embargo de las cuentas del Recreativo después de las denuncias de varios exjugadores del Recreativo por el incumplimiento del plan de pago a proveedores y los acreedores ordinarios del concurso, y de algún extrabajador del club decano, harto de promesas incumplidas y que no se le abonen las cantidades.

El césped del Nuevo Colombino

Y de otra parte, está la grave situación que presenta el césped del Nuevo Colombino, lo que incluso podría provocar un nuevo litigio entre el Recre y la empresa Black Sawn, propietaria de los derechos del Trofeo Colombino para las diez próximas ediciones. Y es que el Decano, por contrato, está obligado a cederle de manera apta las instalaciones del estadio a dicha empresa, cosa que no va a suceder y que incluso podría provocar que se suspendiera el Trofeo Colombino ya que el Sevilla no está dispuesto a acudir con sus futbolistas en las actuales condiciones que presenta el terreno de juego para no exponerse a sufrir lesiones. Así las cosas, todo apunta a que el Recre deberá gastarse también una importante cantidad económica en las próximas semanas para solucionar el problema del césped de su estadio. Y ahora mismo apenas tiene liquidez, también con el mercado invernal ya en el horizonte y la seria posibilidad de que, como ya le ha sucedido en otras ocasiones, no pueda reforzarse por tener suspendidos los derechos federativos.