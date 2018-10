Jesús Márquez Rodríguez transmite su pasión por el Antiguo Egipto en 'La señora de las dos tierras'

Mario Asensio

Presenta la obra este viernes en la Biblioteca

Dexter, estudiante de arqueología egipcia, encuentra en el templo de Karnak en Tebas (Egipto), un papiro donde se narra una historia de amor que hará temblar los cimientos de todo un imperio. Una trepidante trama que comienza con la inocencia y complicidad de dos jóvenes y que acabará convirtiéndose en una historia llena de traiciones, intrigas, desamor y deslealtad, ocurrida en una de las más gloriosas épocas del Antiguo Egipto. Un reinado que dará lugar a la mayor revolución religiosa, protagonizada por el faraón hereje y su bella esposa Nefertiti… una mujer que no dejó indiferente a nadie; con su bondad, coraje y decisión, logró conquistar a todo un pueblo, aunque también se ganó numerosos enemigos. Una reina enigmática y con una personalidad arrolladora que desafió al mismísimo faraón y a todo el Antiguo Imperio Egipcio.

PREGUNTA.- ¿Quién es Jesús Márquez Rodríguez?

RESPUESTA.- Una persona familiar, amiga de mis amigos. Muy positiva, donde los obstáculos no me detienen, más bien me impulsan a continuar aunque el camino sea pedregoso. Soy mis recuerdos, mis ilusiones, mis emociones, mis experiencias, mis penas, mis alegrías, mis proyectos, mis decisiones, mis deseos… si agrupas todo eso, yo soy una colección ordenada y a veces desordenada, de todas esas cosas.

P.- ¿Cómo resumiría el contenido de la obra?

R.- Esta obra cuenta el reinado de Akenatón, posiblemente el faraón más emblemático de todo el Antiguo Egipto, y de su esposa Nefertiti. Es un reinado que no pasó desapercibido y que ha dado mucho de que hablar. Narra la historia de amor de esta pareja, el enfrentamiento que tuvo contra la clase sacerdotal y la vida de un faraón que casi lleva a la destrucción a todo un país. Conforme avanzas en la lectura te vas dando cuenta de que no todo es lo que parece. Según los acontecimientos que van sucediendo te sorprende cómo va cambiando la historia y tu forma de ver a los personajes. Es una novela que después de leerla conocerás mucho mejor cómo vivían los egipcios y cómo era la vida cotidiana de esa época de la cual se conoce muy poco. Los egipcios adoraban a cientos de dioses y este faraón los eliminó a todos prohibiendo su adoración y cerrando todos los templos, y proclamó al Atón, que era el dios Sol, como único dios de Egipto. De esta manera hacía realidad su sueño de un único dios, y por otro lado, viendo que los sacerdotes estaban adquiriendo un poder que ya sobrepasaba los limites, les quitó su principal medio de ingreso, que eran los tributos que hacían los ciudadanos y el estado, a los templos. Fue una decisión muy valiente y arriesgada que tuvo unas repercusiones que lo llevaron a ser llamado el faraón hereje y tener a muchos enemigos dentro y fuera del palacio real.



P.- ¿Qué cree puede llamar más la atención del lector para que se enganche?

R.- La historia de amor, la trama, las conspiraciones y traiciones que van ocurriendo a espaldas del faraón, conocer una parte de la historia egipcia que muchos desconocen.

P.- La historia que narra demuestra un gran conocimiento sobre la revolución religiosa que llevó acabo Akenatón. ¿Qué consecuencias cree que pudo tener?

R.- Cambiar una religión de unos 1.500 años de antigüedad donde los egipcios adoraban a multitud de dioses y reemplazarlos por uno solo, el Atón o Sol, resultaba un desafío contra todo el sistema de fe, y llevó al imperio al borde de su destrucción. Él era el faraón, un dios en la tierra, y podía hacer o deshacer lo que se le antojaba; aunque esa decisión le hizo adquirir enemigos muy poderosos. Los sacerdotes habían dedicado sus vidas a los dioses y verse sin templos donde recibir ofrendas de los ciudadanos ni donde orar, los colocó en pié de guerra, y aunque Akenatón sabía las repercusiones que tendría eliminar a todo el panteón de los dioses, confió en su dios, el Atón.

P.- ¿Crees que, de haberlo conseguido, pudo convertirse en la primera religión monoteísta de la historia?

R.- Hay que decir que lograrlo lo logró, aunque ese deseo perduró poco más de diez años. Pienso que se podría considerar la primera religión monoteísta de la historia, aunque obligada por el faraón. Los egipcios veneraban a escondidas a otros dioses por miedo a ser encarcelados o algo peor. Akenatón eliminó todos los templos de rezo y convirtió al dios Atón en la única deidad de culto. Su padre, Amenhotep III, ya lo quiso hacer en su reinado, pero debido a la presión a la que fue sometido por parte de los sacerdotes, y temiendo por su vida y la de toda su familia, decidió no restaurar la religión. Su hijo fue más atrevido, o quizás loco, e hizo realidad el sueño de su padre enfrentándose a todo un pueblo.

P.- Debe ser un gran apasionado del Antiguo Egipto, ¿no?

R.- ¿A quién no le gusta esa civilización?: todos los monumentos que aún perduran en el tiempo, su arte exquisito, sus ritos, sus dioses, sus maldiciones… La magia y el misterio que engloba este imperio cautiva a toda persona que decide conocer algo más de ellos. Para mi, personalmente, Egipto es la cuna de nuestra civilización.

P.- ¿Es su primera obra?¿Cómo ha sido el proceso de creación?

R.- Esta novela es mi primera obra y me ha llevado algo más de dos años realizarla. He dedicado muchas horas en documentarme y en contrastar información que pude encontrar sobre este faraón, el contexto histórico, los acontecimientos que sucedieron y los personajes más importantes. El proceso fue muy laborioso y entrelazar la trama no ha sido nada sencillo. Algunos capítulos los he escrito con facilidad, pero en otros me he atascado y me ha llevado demasiado tiempo realizarlos.

P.- ¿En su novela cuánto hay de ficción y cuánto de realidad?

R.- A pesar de que haya elementos de ficción he sido muy riguroso con el tema histórico, he intentado asegurarme de que todo lo que narro realmente ocurrió así. Y si no hay datos sobre lo que sucedió, al menos pudo haber ocurrido como yo lo relato. No se conoce mucho sobre el reinado de Akenatón y he tenido que documentarme mucho y contrastar muchas opiniones. La novela describe los acontecimientos y los personajes que realmente los protagonizaron. No obstante, a la misma vez transcurre una trama que es fruto de mi imaginación y que me ha servido para unir y explicar los hechos históricos.

P.- Nefertiti es un personaje que ha despertado gran interés a lo largo de la historia. ¿A qué cree que es debido?

R.- Pienso que ha despertado tanto interés desde su hallazgo por lo enigmática y sembrada de misterios que resulta ser su reinado. Todos han especulado sobre ella sin haber dos versiones iguales; sólo coinciden en describirla como una de las mujeres más poderosas de la antigüedad y de extraordinaria belleza. El busto de Nefertiti se descubrió en 1912, pero no fue presentada en público hasta pasados doce años convirtiéndose inmediatamente en una estrella. Salió en las portadas de revistas de todo el mundo y se realizaron multitud de películas. Fue la imagen publicitaria de artículos de cosmética, moda, incluso había perfumes con su nombre. Fue representada como símbolo de elegancia y belleza.

P.- ¿Qué se sabe realmente sobre ella?

R.- Nefertiti fue la Gran Esposa Real del faraón Akenatón de la XVIII Dinastía. Junto con su marido comenzaron una revolución religiosa sustituyendo el politeísmo que durante más de mil años mantenía Egipto, por el culto monoteísta, proclamando al dios Atón como único dios y rechazando a todos los demás. Participó activamente en la política y llegó a ser muy querida por el pueblo. Tras la muerte de Akenatón se hace cargo de la corregencia del trono con el nombre de Neferneferuatón, hasta que desaparece al poco tiempo. Poco se conoce de ella, y cualquier afirmación es puramente especulativa.

P.- ¿Qué autores y estilos tiene como referencia?

R.- Me gustan los libros de historia antigua, conocer a través de ellos civilizaciones que han dejado huella. Como autores favoritos, sin duda, Christian Jacq y Terenci Moix; grandes conocedores y enamorados de Egipto.

Sobre el autor

Jesús Márquez Rodríguez nació en Huelva. Actualmente reside en el pequeño pueblo marinero de Punta Umbría, donde el olor a mar, el sonido de las olas y la paz que se respira, son las herramientas perfectas para que los pensamientos fluyan. Desde muy temprano, sintió gran pasión por la literatura, pudiendo realizar por fin su sueño con la publicación de esta obra. Muestra con esta novela un gran conocimiento sobre la historia del Antiguo Egipto.