El runrún: El guerrillero albiazul del 22-O

Miércoles, 24 octubre 2018 | Leída 53 veces

Confidencial

Esta claro que el Decano no está fuera de peligro, ni mucho menos, y que estaría genial que ese respaldo se contara para cabalgar otros caballos de batalla de la ciudad, como los fosfoyesos, por ejemplo. Lo cierto es que aquel movimiento mucho la mecha a todo lo que vino después. Se cumplieron este martes 22 de octubre 3 años de aquella manifestación, que fue un grito de desesperación de una ciudad y una afición, un basta ya contundente, que se oyó alto y claro mucho más allá de la provincia. Y como hay que recordar para que no caigan en el olvido los detalles, el compañero de Viva Huelva Edu Siles se propuso, y consiguió, ahondar en el origen de esta multitudinaria movilización. La respuesta responde a un nombre, Manuel Obel Gil, el socio 687 del Recreativo, el guerrillero albiazul del 22-0, que en una asamblea del Recre Trust lanzó convencido la idea de que por ahí pasaba empezar a romper las cadenas y el yugo al que tenía Comas sometido al club. Los guardianes del Decano respondieron a su credo y así se fue construyendo la manifestación en un contexto en el que había muchas mentiras y promesas y cero realidades, el equipo descendió a Segunda B, los embargos de Hacienda y Seguridad Social comenzaban a pesar y la ciudad deportiva se subastaba, no se pagaba a nadie y ‘el abuelo’ estaba abandonado a su suerte. Había que despertar del letargo. “Recuerdo que en el apartado de ‘Ruegos y Preguntas’ de una asamblea del Trust en septiembre de 2015 pedí que saliéramos a la calle para hacer ruido, para que se escuchara en todos sitios la situación real que vivía el Recreativo”, dijo el ideólogo de la manifestación, que apuntó que “la situación era dramática y era renovarse o morir. No quedaba otra”. El mensaje tras celebrarse quedó claro, pues “supuso que la gente a nivel nacional se diera cuenta de la situación que vivía el Decano” y se le decía a la cara a Comas que su ‘gestión heroica’ y él sobraban. Algo casi muerto se revitalizó. “Dicen que en los malos momentos se unen los sentimientos y el recreativismo lo demostró con una madurez especial”, asegura Obel, que recuerda que “todavía queda remar mucho para salvar definitivamente al Decano”. Está claro ahora es el momento de reivindicar ese espíritu de unidad y acción. ¿Hay algo de lo que no sea capaz esta afición por su Recre?



Y mientras tanto Paco Muñoz acumulando reconocimientos. No cabe duda de que Francisco Muñoz es uno de los abogados con más caché dentro de Huelva, entre otras cosas por sus años de experiencia en el Recre en Primera y Segunda División. Llegó al Decano muy joven y ganó varios juicios de relevancia económica para el Decano, como los de Raúl Molina o Dani Bautista, entre otros. Una vez que se marcharon del consejo de administración albiazul tanto Francisco Mendoza como Michael Dumois, el mismísimo Pablo Comas contrató durante un tiempo sus servicios para llevarle temas relacionados con la entidad recreativista. El letrado, que trabaja desde hace mucho tiempo para la empresa onubense Gaudia, saltó de nuevo a los focos mediáticos este verano cuando Zephir Homes estuvo cerca de comprar el Recre, aunque finalmente todo quedó en agua de borrajas. Quien sabe si otro gallo le estaría cantando ahora al Decano con este grupo empresarial y es que, sin ir más lejos, Muñoz sigue acumulando méritos y reconocimientos dentro y fuera de nuestras fronteras. Hace unos años intervino como ponente en el Curso de Gestión Económica del Fútbol organizado por la Fundación de la Liga de Fútbol Profesional y esta semana se encuentra en Valencia para unas sesiones de juicios relacionados con el mundo del fútbol. "Espero que vaya todo magnífico para que nuestros clientes obtengan el mayor de los éxitos y vean que el esfuerzo efectuado por ellos y estos profesionales tiene su recompensa. Recientes sentencias obtenidas por Gaudia en asuntos similares en Madrid, Gijón... avalan nuestra tesis. Esperemos ser capaces de convencer de ello nuevamente esta vez a los magistrados de Valencia", escribía en las redes sociales.

Antílopez se mete en el bolsillo a OT. ¿Sabías que Félix el de Antílopez se presentó al casting de la primera edición de Operación Triunfo? ¿Y que el dueto isleño considera que la música tiene mucha más burocracia de lo que parece? ¿Qué opinan que ellos han conseguido su meta, en vez de yendo por la autopista, haciendo la ruta ‘de los pueblos’? Pues de todo eso nos hemos podido enterar tras el paso de los Antílopez por la academia más famosa de la televisión, la de Operación Triunfo, donde por cierto los isleños ya contaban con algún que otro fan que incluso se ha atrevido con sus canciones en las galas. Y es que el sello personal de los Antílopez deja huella, como seguro que la ha dejado su visita en los concursantes, de los que se despidieron con el mejor mensaje que podían transmitirles: “No se volváis gilipollas”. Pues eso.