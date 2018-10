Javier Pérez-Royo alerta en la UHU sobre el "riesgo serio" que corre España si no se reforma la Constitución

huelva24.com

Miércoles, 24 octubre 2018 | Leída 38 veces

Universidad de Huelva

Ante el numeroso público que se dio cita en el Aula de Grados de la citada Facultad, Pérez-Royo remarcó que la única asignatura que el Estado español aún no ha aprobado en estos 40 años de Democracia es la reforma de la Constitución. “Es la única asignatura que aún no hemos aprobado”, subrayó, al tiempo que advirtió de que este hecho es “gravísimo”, pues supone un “riesgo serio” y es “un presagio de algo muy feo, un síntoma de descomposición”, alertó.



El catedrático de Derecho Constitucional indicó que “la reforma es lo más importante que hay en la Constitución”, hasta el punto de que “hasta que no se reforme no tiene garantizada su supervivencia”, pues “sin esa renovación acabaría envejeciendo y no siendo funcional”, argumentó.



De hecho, Pérez-Royo señaló que, “desde 2015, el sistema político español no funciona de acuerdo con lo que está presente en la Constitución”, ya que desde entonces, al no existir mayorías absolutas, “no se legisla siguiendo el procedimiento legislativo” y se gobierna sólo a base de decretos ley, por lo que “el Parlamento no hace su función parlamentaria”, explicó.



Frente a ello, el catedrático de Derecho Constitucional resaltó que España sí ha aprobado, en estos 40 años de vigencia de la Constitución Española, una serie de asignaturas que nunca antes había aprobado este país, tras lo que procedió a realizar un repaso de cada una de ellas.



En primer lugar, Pérez-Royo indicó que España ha aprobado por primera vez la asignatura de la convivencia entre la Monarquía y la Democracia, aunque “no está claro si el experimento es para siempre”, señaló, tras lo que desgranó el resto de las asignaturas aprobadas por primera vez en estos 40 años: la eliminación del Poder Militar, la convivencia con la Iglesia, la creación de un sistema amplio de derechos fundamentales, la descentralización del Estado y la alternancia en el poder.



La conferencia de Javier Pérez-Royo ha sido organizada por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva en el marco de su Plan de Extensión Cultural, que tiene como objetivo crear un foro de debate humanístico sobre asuntos de actualidad entre la universidad y la ciudadanía onubense, tal y como indicó la vicedecana de Extensión Cultural, Margarita García Candeira, quien dio la bienvenida a los asistentes y presentó al conferenciante.



El acto lo abrió el decano de la Facultad de Humanidades, Alfonso Doctor, quien destacó que, con actos como éste, la Universidad de Huelva quiere recuperar un papel que siempre fue una de las señas de identidad de las universidades: ser un lugar de debate social y político de altura.