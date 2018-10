Rubén Gálvez dice que siempre tendrá "la conciencia muy tranquila" por su etapa en el Recre

huelva24.com

Miércoles, 24 octubre 2018 | Leída 24 veces

Recreativo

Rubén Gálvez tiene este domingo su partido más especial. El canterano recreativista, ahora guardameta del San Fernando, se medirá al Decano como rival. En una entrevista concedida a deportedelaisla.com, el de Aracena habló de los motivos por los que decidió no seguir en el Recre.

Según recoge Albiazules.es, “después de hacer buenas temporadas, de buenas a primera deciden no contar conmigo y acepto mi rol, pero luego se dan ciertas circunstancias que podían haber hecho que entrara en el once. No fue así y me tocó respetar la decisión del míster y aceptar el rol de ayudar al equipo desde otro punto de vista. Lo intenté hacer lo mejor posible para que se cumplieran los objetivos y poder tener siempre la conciencia muy tranquila“, destacó.

A este respecto añadió también que “en enero de este año tuve una buena oferta de un equipo del Norte y quise salir a toda costa, pero no me dejaron marcharme. Luego me ofrecieron la renovación, pero no estaba de acuerdo porque sabía lo que iba a suceder y que iba a seguir en la misma situación. Por ello decidí cambiar de aires, porque me iba a venir bien y quería sentirme útil. Gracias a Dios me salió la oferta del San Fernando y no me lo pensé dos veces“.