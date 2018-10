Israel Puerto: "Ahora mismo se nos tacha de equipo defensivo, pero no creo que eso sea así"

huelva24.com

El central Israel Puerto, que es junto a Marc Martínez y Tropi el único futbolista albiazul que ha disputado las nueve jornadas ligueras del campeonato de manera íntegra, ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y aseguraba que no se siente titular indiscutible: "Estoy intentando aportar todo lo máximo de mí en beneficio del equipo y tratar de ser cada día mejor. El míster es el que toma las decisiones y para eso le pagan y tiene que ver quién está en mejor estado de forma para jugar. Debemos rendir al máximo y estoy seguro de que el que entre lo va a hacer lo mejor posible".

Sobre los dos triunfos consecutivos que han situado al Recre a un paso de los puestos de 'play-off', explicaba que "está claro que al final las victorias provocan que el ambiente sea mucho mejor, pero si este equipo y este vestuario se ha caracterizado por algo es por el buen ambiente que ha tenido siempre, incluso cuando llegaron los empates y las derrotas, por ir todos juntos, por ser trabajadores y por ir partido a partido y entrenamiento a entrenamiento. Sabemos que somos un grupo prácticamente nuevo y que tenemos que ir mejorando día a día y semana a semana".

Del duelo del domingo por la tarde en San Fernando, Puerto matizaba que "sabemos que este partido va a ser muy complicado porque en este grupo se está demostrando que es difícil ganar fuera de casa. Tenemos un reto bonito para intentar lograr nuestro tercer triunfo seguido. Vamos sin presión ninguna y a afrontar el encuentro yendo a ganar sin especular. Sabemos que es un rival que está haciendo las cosas bastante bien y que se ha metido en la zona media-alta, pero estamos en un buen momento y trataremos de seguir en esa línea y creciendo poco a poco".

Y sobre la falta de gol del Decano, al central no le preocupa en exceso. "Creo que en sí la Segunda B una de las claves que tiene para intentar estar arriba es intentar dejar la puerta a cero los mayores partidos posibles, pero no por ello pienso que seamos un equipo defensivo porque eso no es así. Una de las facetas más importantes de este equipo es que arriba tenemos mucha calidad, muchas variantes y a gente que viene de hacer muchos goles en otros equipos, pero esto va por rachas. Ahora mismo se nos tacha de equipo defensivo, pero creo que arriba manejamos muchos aspectos y las ocasiones que creamos ya irán entrando", comentó.

Por último, sobre el estado del césped del Nuevo Colombino argumentaba que "el terreno de juego no está en las condiciones que queríamos y eso va en detrimento nuestro. En los primeros 20 minutos tratamos de sacar el balón jugado, pero luego nos adaptamos a otro juego y cuando mejor estuvimos es con juego directo y abriendo a banda. Una de las ventajas de este equipo es que manejamos muchos aspectos del juego. El campo debe ir mejorando y a partir de ahí intentaremos que el juego sea más fluido".