Salmerón: "Hay que ser cautos, el Recre viene de salvarse en la última jornada en los dos últimos años"

Miércoles, 24 octubre 2018

José María Salmerón, el técnico del Recre, celebró su 52 cumpleaños acudiendo este martes a Canal Sur Televisión, donde contó que siempre se ha caracterizado hasta la fecha por ser un técnico que ha tenido que sacar a los equipos que ha dirigido de situaciones deportivas e institucionales complicadas. "Es verdad que siempre he estado en situaciones muy complicadas, tanto cuando he estado en Segunda A, donde también me tocó vivir situaciones de mucho sufrimiento, pero doy las experiencias que me han tocado por positivas. Estoy muy agradecido a esas vivencias y a ese trabajo que he hecho. Fue con El Ejido, el Alavés o el Lorca, y en Segunda B también he estado en clubes con situaciones complicadas. Pero soy un apasionado de mi trabajo, vivo las 24 horas del día pensando en el fútbol y estoy muy satisfecho de mi trayectoria. Ojalá pudiésemos entrenar mucho más arriba y no lo doy por perdido. Ojalá que se dé pronto porque creo que estamos capacitados para entrenar al máximo nivel", decía en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre su desembarco en el Decano y cómo ha vivido estos primeros meses en el club onubense, Salmerón recalcó que "es un reto y me ilusiona mucho sobre todo la afición que tiene la ciudad de Huelva, que es espectacular. Debería haber una tranquilidad en todos los sentidos, porque así siempre llegan los éxitos deportivos y si no es complicado porque te lo juegas todo a una carta. Creo que se está trabajando bien y el Ayuntamiento está dando pasos en ese sentido para que el club aumente su nivel y esperamos que poco a poco se vayan alcanzando los objetivos que todos nos hemos marcado".

Y sobre la palabra ascenso, el míster albiazul quería ser cauto: "No me meto nunca ese tipo de presiones. Obviamente todo el mundo quiere estar lo más arriba posible y el Recre viene de salvarse prácticamente en la última jornada en los dos últimos años. Hay que ser cauto, trabajar e intentar que el nivel del equipo vaya subiendo para intentar estar cerca en los dos últimos meses de la competición. Siempre intentaremos luchar por los objetivos más ambiciosos. El Cartagena hace dos años iba primero al acabar la primera vuelta y casi no juega el 'play-off' porque se metió como cuarto. Así que pienso que hay que llegar a los dos últimos meses con las máximas posibilidades y siendo competitivo en ese tramo".