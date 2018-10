Periferias acerca la meta de Colón en 1492 a través del Proyecto Asia

huelva24.com

una exposición y actividades complementarias

En colaboración con la Diputación de Huelva, la asociación cultural, que en 2015 se dio a conocer envolviendo el Mercado de Santa Fe con celofán llamando la atención sobre este edificio singular abandonado, y organizando exposiciones y charlas dedicadas a la diversidad cultural, quiere profundizar esta vez en el conocimiento de una cultura que aún hoy se nos antoja muy distante, mientras que la presencia de la comunidad asiática en nuestro territorio es cada vez mayor.

El Proyecto Asia incluye una exposición de fotografías en blanco y negro realizadas por el fotógrafo ayamontino Eduardo Pereiro durante sus dos últimos viajes a Oriente. Esta exposición se mantendrá hasta el 17 de noviembre. Eduardo Pereiro, que ya participó en la presentación de Periferias en 2015, sorprendió hace meses por su extraordinaria fotografía publicada en la prensa donde ilustra la historia de una valiente mujer que había sufrido cáncer de mama.

Durante el tiempo de la exposición se celebrarán además tres actividades complementarias. El día de la inauguración se podrá asistir a una Ceremonia del Té a cargo de dos filólogas chinas, Bo Zhang y Zhiling Duan. Aparte de sus aspectos formales, la ceremonia ayudará a comprender algunos de los patrones culturales de Oriente, en especial de China, y a apreciar cómo se manifiestan a través de un acto tan cotidiano y cargado de simbolismo.

El 8 de noviembre a las 19.00 horas está programada la conferencia 'La mujer en el Oriente asiático. China y las dos Coreas', impartida por Consuelo Domínguez Domínguez, profesora de la Universidad de Huelva. Será igualmente en la Sala de la Provincia.

El 17 de noviembre, día de la clausura, a partir de las 10.00 horas, está previsto desarrollar un Taller de Caligrafía para conocer los tipos, técnicas de ejecución y significado. Se trabajará con el público asistente, de todas las edades, que podrá emplear el papel de arroz, pinceles o tinta china. También se explicará el contenido de una exposición de facsímiles de escritura china expuesta en la misma Sala de la Provincia.

Periferias invita a la sociedad onubense a visitar a partir de mañana miércoles la exposición de fotografía y a participar en las tres actividades complementarias. “Va a ser muy raro que, a medio plazo, tengamos otra oportunidad como esta para conocer un mundo que, si bien de forma diferente al nuestro, aspira a lo que cualquier ser humano: vivir, amar, compartir… en definitiva, buscar la felicidad”, afirma la asociación.

El Proyecto Asia recorrerá la provincia impulsado por la Diputación de Huelva. También tiene programada ya su gira por diversas ciudades del Algarve portugués, con las que periferias tiende así redes culturales.

La asociación Periferias termina recordando a la sociedad, a las instituciones onubenses y a las empresas que sigue trabajando en un proyecto muy ambicioso y plenamente realizable, el Aula del Legado Cultural de Huelva. Una iniciativa que ya ha presentado en casi todos los ámbitos públicos y privados de la provincia, "pero que no termina de consolidarse por falta de apoyos". “Un territorio tan falto de autoestima sobre su propia herencia cultural no puede permitirse perder una oportunidad como esta, al alcance de nuestra mano, porque las personas que han creado y siguen generando conocimiento y cultura en esta provincia aspiran a que esta iniciativa salga adelante, que puedan dejar su legado en esta tierra fecunda pero infravalorada. Tendríamos que dar muchas explicaciones a generaciones futuras si no consiguiéramos que este proyecto se haga realidad”, reflexiona al respecto la asociación.