El runrún: Man o Matic, en la corte de Banksy

Martes, 23 octubre 2018

Ahora es innegable su valor cultural, económico y turístico. Siguiendo esta línea El País reúne en un reportaje las obras grafiteras más famosas del mundo y sus autores. El recorrido va por Belén en Palestina, Berlín (Alemania), Rijeka (Croacia), San Francisco y Nueva York (EEUU), Querétaro (México), Sídney (Australia), La Habana (Cuba), Oporto (Portugal), Lima (Perú), Praga (República Checa) y por supuesto España. En la nómina de artistas destacados está el onubense Adrián Pérez Vázquez ‘Man o Matic’, que como hemos dicho en más de una ocasión, tiene una proyección internacional imparable y que no termina de ser alentado, ayudado y protegido en su Huelva natal, donde se ha perdido gran parte de su obra sin remedio pero con el pesar de no pocos. Artículos como éste redundan en la idea de que Man o Matic no es uno más, sino que está en la corte de Banksy, derrochando talento, removiendo conciencias, ganando fama y esperemos que también justicia.

¿Habrá finalmente Archivo Provincial? Durante un tiempo fue una de las pocas obras ‘activas’ que hubo en la ciudad, motivo de orgullo de Ejecutivo de entonces, el de Mariano Rajoy, en un tiempo en el que escaseaba la obra pública. Pero la piqueta en los alrededores de la que está llamada a ser la nueva sede del Archivo Provincial de Huelva se paró allá por marzo de 2017, y desde entonces… Nada. Pero parece que hay un rayo de esperanza en el horizonte y según publica este martes el diario El País, los trabajos podrían reanudarse a medio plazo, aunque el Gobierno tiene que resolver si permite que sea Acciona quien los retome –fue un problema con esta empresa el motivo de que se paralizasen en primera instancia- o si los adjudica de nuevo. Sea como fuere, parece que la intención es que la obra se reanude cuanto antes y deje de tener el aspecto de abandono que luce hoy por hoy. ¿Será posible y Huelva estrenará de una vez, tras décadas de peticiones, su Archivo Provincial? Habrá que verlo.



Más problemas para el Sporting en La Orden. No es de recibo que el Sporting Huelva dispute sus encuentros ligueros en los campos federativos de La Orden. Una liga tan profesionalizada como es la Primera División merece otro recinto de más enjundia para un club que ha brillado con luz propia en los últimos años fuera de nuestras fronteras, y es que lleva ya muchas campañas seguidas militando en la Primera División y además también conquistó la Copa de la Reina. Pero las instituciones y empresas de la capital y la provincia no acaban de apoyarle tanto como, por ejemplo, al Recre, y a este ritmo algún día lo más probable es que el fútbol de élite acabe desapareciendo por estos lares. No son pocos los equipos que se quejan cuando vienen a jugar sus partidos en La Orden y el pasado domingo, en el encuentro ante el Barcelona, también hubo un suceso que, aunque no deja de ser anecdótico, vuelve a dejar a las claras que el Sporting Huelva tendría que tener otras instalaciones mejores para afrontar sus encuentros. Así, un padre de familia se acercó hasta el palco para quejarse amargamente a la presidenta del club albiazul de que había estado sentado en la primera parte justo detrás de la portería que da para los aparcamientos y en el descanso, debido a unos cables de GOL TV, tuvo que levantarse de dicha zona, quedándose sin sitio. El gesto le molestó, y es que iba con tres menores y lógicamente había pagado su entrada para presenciar el encuentro y no lo disfrutó como él hubiese querido. La máxima mandataria del Sporting Huelva le pidió disculpas que el hombre aceptó amablemente, señalando que su intención es la de pagar su entrada para ayudar a un equipo humilde pero que no se merecía el trato que le habían dado, obligándole a ver el partido de pie tanto a él como a sus acompañantes.