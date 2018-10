Emilio Martín y Rocío Espada, con la miel en los labios en el Europeo de Duatlón Cros

Mario Asensio

Martes, 23 octubre 2018 | Leída 17 veces

En Ibiza

Emilio Martín y Rocío Espada cosecharon un cuarto puesto en el Campeonato de Europa de Duatlón Cros, disputado en Ibiza. Para Martín era la segunda prueba tras el esfuerzo de ser bronce el sábado y Espada, su amiga y pupila, una vez más salió dispuesta a luchar por todo y como en las dos ocasiones anteriores fue cuarta.

En la categoría masculina se cumplieron los vaticinios de Emilio Martín, ya que ganó el belga Tim Van Hemel con un tiempo de 1:19:48, seguido por el cordobés Camilo Puertas (1:20:44) y el austriaco Andreas Silberbauer (1:20:57). Martín marcó 1:21:34.

En redes sociales señaló que “esta es la única medalla que voy a ganar hoy, la de finisher. Cuarto puesto en el Europeo de Duatlón Cross que me deja contento a medias. No había más y lo he dado todo, así que no puedo reprocharme nada. Me hubiese gustado ganar otra medalla pero mis piernas hoy no me lo han permitido. He pensado mil veces en retirarme pero eso no me lo hubiera perdonado luego. Hay que estar en las buenas y en las malas. Enhorabuena a mi compañero Camilo Puertas por esa plata y a Rocío Espada por otro magnífico cuarto puesto. Ahora a descansar y a pensar en la maratón de Valencia donde me gustaría hacer una buena carrera”.

Por su parte Espada acabó cuarta con un registro de 1:39:09. El podio fue para la eslovaca Kristina Lapinova con 1:36:59, la rusa Daria Rogozina con 1:38:01 y la holandesa Sanne Broeksma (1:38:23).

En declaraciones difundidas en sus redes sociales por la Federación Española de Triatlón, la onubense comentó que se quedó con “la miel en los labios” de lograr la medalla y fue cuarta por tercera vez. “He hecho todo lo que estaba en mis manos. La estrategia ha sido buena y no me he dejado nada dentro. He intentado todo lo mejor que he podido y no he perdido el podio, sino que me han ganado las tres primeras, que han sido mejores”.