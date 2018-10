Hugo Millán cierra la temporada con un abandono pero participará la próxima en la European Talent Cup en Moto3

huelva24.com

Martes, 23 octubre 2018

Motociclismo

Estuvo intratable durante todo el fin de semana, tanto en agua como en seco, pues los libres fueron mixtos, el jueves en agua y el viernes en seco. Los clasificatorios se hicieron en mojado y Millán acabó sexto en el primer cronometraje y cuarto en el segundo de su categoría, por lo que se colocó séptimo en la parrilla de salida.

No obstante, Hugo, fue arrastrando problemas eléctrico-mecánicos durante todo el fin de semana, lo que le paso factura en la carrera al no poder salir al warm up. Ya en carrera tuvo que abandonar al quedarse parada su moto.

Millán culminó a sus 12 años la temporada con un top ten en el CEV y ve recompensado su trabajo con un año más de contrato en el equipo Cuna de Campeones. Participará en el Campeonato de Europa del FIM CEV Repsol con una moto3 el año que viene en la European Talent Cup. Será el piloto más joven en participar, con 12 años.