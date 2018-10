EQUO se abstiene en la votación para aprobar el reglamento del Consejo Sectorial del Órgano de Participación de los fosfoyesos

huelva24.com

Martes, 23 octubre 2018 | Leída 4 veces

REUNÓN DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

14.18 h. El partido verde había solicitado ampliar la representación institucional en el Órgano y todo un apartado de comunicación, transparencia, difusión e información ciudadana que no ha sido siquiera tomado en consideración.

EQUO Huelva ha manifestado este martes su decepción por “la falta de energía que la Corporación Municipal pone en mantener informada a la ciudadanía de Huelva ante la gravísima situación de los depósitos de fosfoyesos”. Así se ha pronunciado el partido verde tras la nueva convocatoria del Órgano de Participación de los fosfoyesos que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Huelva.

“Tras haber recibido la propuesta de Reglamento de Participación a mediados de julio ha habido un periodo de dos meses para realizar aportaciones. Sin embargo, ni siquiera las enmiendas han sido debatidas con el rigor suficiente en el seno del órgano de participación”, ha explicado tras la reunión la coportavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito, que ha indicado que “las aportaciones de EQUO se han fundamentado en ampliar y, sobre todo, concretar las funciones del órgano de participación, crear comisiones de trabajo específicas para el abordaje de asuntos urgentes, el seguimiento continuo de los trabajos del comité de expertos, y el estudio de las diversas alternativas o soluciones técnicas concretas que pudieran plantearse”.

El partido verde también ha solicitado ampliar la representación institucional del órgano de participación e invitar a otras instituciones de relevancia como el Consejo Andaluz de la Juventud, el Instituto Andaluz de la Mujer, o personas representantes de colectivos especialmente vulnerables (urbanizaciones próximas, personas con problemas respiratorios, etc.) a formar parte de dicho órgano, y como novedad, invitar hasta a 20 personas mayores de 16 años escogidas aleatoriamente del padrón de habitantes.

“Hemos hecho mucho hincapié en recoger expresamente en las actas los acuerdos adoptados, toda vez que el Órgano d Participación adopta acuerdos que no quedan expresados con concreción suficiente en las actas. Por último hemos propuesto todo un apartado de comunicación, transparencia, difusión e información ciudadana que no ha sido siquiera tomado en consideración”.

“En estas circunstancias no nos creemos que esta Corporación quiera realmente promover la participación ciudadana y mantener informada a la población de Huelva sobre la situación en que se encuentran los depósitos de fosfoyesos y ni siquiera quiere dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para hacerla efectiva”, ha reprochado Brito, que considera que “se ha perdido una oportunidad para que el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva se llene de personas que contribuyan desde la toma de conciencia a promover e impulsar las actuaciones necesarias para solventar el problema ambiental mas grave que tenemos en Huelva y se limita a hacer un ejercicio de ‘maquillaje verde’ en todas las acciones que promueve”.

Desde EQUO “abogamos por una sociedad informada de primera mano por sus instituciones y empezaremos en la medida de nuestras posibilidades a promover reuniones con todos aquellos colectivos y organizaciones que deben estar representados en el órgano de participación, toda vez que el Ayuntamiento no es capaz de hacerlo”, ha concluido la coportavoz onubense.