Javier Jiménez señala que al Sevilla "hay que recibirlo con los brazos abiertos" y critica al Ayuntamiento por su "táctica del avestruz"

Javier Jiménez, uno de los pesos pesados de Krypteia Capital, ha atendido este martes a Cope Huelva y ha comenzado aludiendo al Trofeo Colombino, y es que él también es uno de los representantes de la empresa Black Swan, organizadora de las diez próximas ediciones. "No es sólo que venga gratis, es que creo que pierde dinero porque aprovechando esa semana de parón liguero el Sevilla, por el caché que tiene, podría ingresar bastante dinero jugando contra cualquier otro equipo. Para Black Swan va a ser gratis y quiero recalcar que el beneficio bruto del Trofeo para el Recre es del 10%", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre las discrepancias mostradas por un sector de la afición del Recre con el hecho de que el Sevilla haya sido el elegido, añadía que "yo siempre digo que en las redes sociales todo el mundo opina y obviamente hay de todo. Al que no quiera ver al Sevilla hay que respetarlo y todas las opiniones son respetables siempre que no lleguen al insulto. Nosotros entendemos que el Sevilla tiene un palmarés espectacular y que hay que recibirlo con los brazos abiertos por el favor que nos hace".

También hablaba Jiménez de la posibilidad de que el Sevilla se echara hacia atrás si no ve apto el césped del Nuevo Colombino: "Realmente no han puesto condiciones, pero lo del césped es algo que se supone, como tener agua caliente en las duchas, porque si no no te ofreces a venir. Hoy ha venido un técnico de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que es el 'greenkeaper' responsable de todos los estadios de fútbol de Primera y Segunda División y ha hecho un examen del césped del Nuevo Colombino y en 24 horas tiene que emitir un informe que nosotros compartiremos tanto con el Recreativo de Huelva como con el Sevilla. Nosotros hemos querido adelantarnos y no hacer valoraciones subjetivas y el técnico dirá si el estado del césped es favorable o no. Dependiendo del informe, tomaremos las decisiones adecuadas. Independientemente del informe, estamos a tres semanas del Trofeo Colombino y seguro que hay soluciones".

En cuanto a la posibilidad de que Krypteia Capital acudiera a una posible venta negociada del Recre estableciendo conversaciones con el actual propietario del club albiazul, el Ayuntamiento de Huelva, comentaba que "me remito un poco a las declaraciones que hizo nuestro presidente Óscar Romero en El Ejido, que dijo que la situación estaba en 'bypass'. Ahora diría que no es que esté en 'bypass' sino que está congelada. Por parte de la propiedad no ha habido ningún movimiento, así que estamos a la espera. Nosotros sin duda que seguimos estando interesados en comprar el Recre. El Decanato es un valor brutal que no está explotado. Como dijo Óscar, ha habido contactos informales y la pelota está en el tejado de la propiedad y seguimos con la voluntad firme de adquirir el Recreativo de Huelva. Nosotros ya no podemos hacer nada más".

Alguien aportó hace unos días 110.000 euros para que el Decano pudiera pagar el segundo plazo del pago a Hacienda y Jiménez aseguraba que Krypteia Capital no ha sido el que ha aportado esa cantidad. "Nosotros no sabemos ni quién ha sido ni queremos saberlo, y además no hemos sido nosotros", declaró.

Por último, sobre las declaraciones de los responsables de la entidad albiazul en las últimas fechas diciendo que con 800.000 euros o un millón podrían cerrar la presente temporada, Javier Jiménez resaltaba que "se habla de esa cantidad suponiendo que no le vamos a pagar ni a Krypteia ni a Eurosamop. Yo cuando oigo hablar de esas cifras me quedo sorprendido, ya que hay una deuda vencida del club de un millón y medio de euros con Eurosamop y de 465.000 euros con Krypteia Capital. No sé si es que cuando hablan de esas cifras dan por hecho que no van a pagar. Si nosotros adquirimos el Recre, esa deuda quedaría capitalizada, pero si no obviamente tenemos que reclamar nuestros derechos. Nosotros queremos la propiedad del Recre, pero si no al menos deberían decirnos que saben que no nos han pagado y entre todos buscar soluciones. Es decir, que nos ofrezcan algo porque lo que no nos parece normal es la táctica del avestruz de que no nos dicen nada".