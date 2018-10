Valverde Animal pide ayuda

Martes, 23 octubre 2018 | Leída 51 veces

Carta al director

Tenemos apoyo de mucha gente fuera. Colaboran con nosotras varias protectoras en el extranjero, principalmente Salva un Cane en italia y ARESP en Francia, además de varias protectoras en Alemania. Sin la ayuda de estas protectoras hubiera sido imposible salvar tantos Animales c (Más de 5000 ya). Por supuesto también tenemos ayuda de gente en Madrid (Valverde en Madrid) y en Barcelona y en Ibiza... toda esta gente nos ha ayudado a hacer posible que en Huelva fuera cerca de posible el sacrificio 0.



Durante el tiempo que hemos tenido el convenio en la perrera de Valverde con Diputación de Huelva y Athisa se han sacrificado animales aunque nosotras no lo supiéramos. La realidad de esta provincia es otra para los perros y gatos, de la que nosotras deseábamos.



Diputación de Huelva tiene y ha tenido como prioridad la recogida de animales por motivos de Sanidad e higiene en las calles incluso por estética, no queda bien ver perros o gatos en la calle, pero no por motivos de bienestar animal. Si un perro es atropellado en cuálquiera de los municipios que tiene el convenio de recogida con Diputación en vez de morir en la carretera tiene el privilegio de poder morir en un chenil de la perrera de Valverde, ya que en esra perrera sólo hay un veterinario contratado como mucho 3 días por semana media jornada, tiempo completamente escaso para poder atender los 180 perros y gatos que tienen cabida allí además de las urgencias. Los operarios no tienen tiempo ni siquiera de hacer fotos y ordenarlas para poder anunciar y conseguir una segunda oportunidad para estos animales. Esto es lo que ofrece Diputación en la provimcia de Huelva un almacén de animales en la que la mayoría sólo espera el tiempo en el que la perrera se llene y sean sacrificados. Durante el tiempo en el que Valverde Animal ha estado allí muchos han tenido una segunda oprtunidad, casi todos. Pero ahora no hay ni siquiera fotos. ¿Que oprtunidad pueden tener Si entran de 72 municipios, hay una sola perrera para casi toda la provincia de Huelva y ni siquiera se les anuncia?.



Valverde Animal No puede asumir sola está tarea. Necesitamos ayuda de otras protectoras y de todas las personas que piensen que esta situación debe cambiar. Diputación de Huelva debe entender que la recogida de animales debe ser algo más que recoger perros. Que Huelva necesita más centros de recogida y sobretodo más concienciación respecto al No abandono de animales, más ayudas en campañas de estrilizacion y una política radicalmente diferente en la entrega de perros por parte de particulares, además de horarios favorables a la visita del centro de recogida que permitan que el centro pueda ser visitado tanto para favorecer las adopciones como para la concienciación de la población sobre el abandono de perros y gatos en esta provincia.



Por favor ayudarnos a cambiar está situación en Huelva, aunque agotadas desde Valverde Animal queremos seguir luchando por ellos.

Valverde Animal Asociación Protectora

Facebook

teléfonos: 695814980-620972826.