Antonio Toledo: "La Copa pasa a un segundo término dada la situación del equipo en la liga"

Lunes, 22 octubre 2018 | Leída 13 veces

fútbol femenino

La situación del equipo en la tabla clasificatoria hace que este sorteo haya pasado "a un segundo término" según palabras del técnico, Antonio Toledo. "Nuestro pensamiento está puesto en la liga y tenemos que intentar salir de ahí. La eliminatoria la afrontaremos en su día con la intención de pasar, por supuesto, la eliminatoria, pero nuestra prioridad es la liga", insistió.

La competición estrena nuevo formato esta temporada, en la que todos los equipos participarán y se disputará no a final de la campaña sino intercalada durante el curso entre distintas jornadas de liga. Toledo opina que le "gusta más" que el formato anterior, aunque no son todos pros en este cambio: "Quizás en la parte final de la liga haya muchos equipos que no se jueguen nada, es lo que veo perjudicial respecto a años anteriores" No obstante, "es bueno que la disputen todos los equipos y a un solo partido también".

Este torneo, que conquistó el Sporting en 2015, siempre trae buenos recuerdos en el seno del club, y más tratándose del mismo rival al que consiguió apear en la primera eliminatoria de ese año en el que se coronó como campeón de España. Sin embargo, dentro del vestuario, su jugadora más veterana, Elena Pavel, se erigía en portavoz del mismo para mostrarse cautelosa y centrada en la Liga Iberdrola: "Dentro de la competición nos ha tocado un rival de nuestra liga, aunque su campo nunca se nos ha dado demasiado bien".

Respecto al nuevo formato del Campeonato de España - Copa de S.M. la Reina, se trata de un cambio para dar oportunidad a todos los equipos aunque se jueguen muchos minutos de partidos seguidos, incluyendo el tiempo de viaje", que será otro hándicap a tener en cuenta para el Sporting Puerto de Huelva.