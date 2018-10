Avanzan los trabajos del proyecto transfronterizo 'Valagua', en el que participa la UHU

huelva24.com

protección de los espacios naturales del Bajo Guadiana

La Facultad de Derecho de la UHU ha acogido la tercera reunión de la comisión técnica del proyecto en la que se han abordado temas como la actualización del estado de los trabajos de los distintos grupos involucrados en el proyecto, situación de los informes de actividad de los beneficiarios e informe de evaluación del proyecto, situación de las solicitudes de modificaciones del proyecto, así como las próximas actuaciones a realizar.

Las actividades que se están desarrollando en el marco del proyecto Valagua son: compatibilización de los usos del agua con la prestación de los servicios de los ecosistemas, recuperación de hábitats y sensibilización ambiental de los agentes, creación de productos ecoturísticos para la valorización de las masas de aguas transfronterizas, gestión integrada de la Red Natura 2000 y de la subcuenca hidrográfica internacional del Bajo Guadiana, así como las actividades transversales de gestión y coordinación y de comunicación.

En el proyecto participan las siguientes instituciones beneficiarias, lideradas por la Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM): Universidad de Huelva, Diputación Provincial de Huelva, Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por parte española y Universidade do Algarve, Odiana - Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana, ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. y APA - Agência Portuguesa do Ambiente por parte portuguesa.

El Proyecto Valagua fue aprobado en la primera convocatoria de proyectos del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020 y está cofinanciado con Fondos Feder.