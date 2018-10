Emilio Martín quiere más 'fiesta' en Ibiza: “Si me recupero bien creo que puedo optar a otra medalla”

Mario Asensio

Lunes, 22 octubre 2018 | Leída 11 veces

Europeo Duatlón Cros

14.23 h. El deportista onubense, bronce en Ibiza en el Europeo de Duatlón, afronta este martes la competición de Duatlón Cros, siendo el único duatleta que dobla prueba. “La verdad es que me gustaría conseguir otra medalla pero no me voy a volver loco”. Siente el desgaste de la prueba del sábado y tiene grandes rivales enfrente.

Emilio Martín disputa este martes el Campeonato de Europa de Duatlón Cros tras ganar en Ibiza este sábado el bronce en la prueba de duatlón. El deportista onubense será el único que disputará ambas carreras, pero confía en estar al nivel para luchar por el podio si consigue reponerse lo suficiente del esfuerzo. “Si me recupero bien creo que puedo optar a otra medalla”, aseguró a huelva24.com Martín, que aclaró que “la verdad es que me gustaría conseguir otra medalla pero no me voy a volver loco”.

Explicó que nota en las piernas el desgaste sufrido en el duatlón, que fue intenso y transcurrió a un ritmo alto desde el inicio. Dio un cambio de ritmo brusco en el último tramo de carrera para colgarse el bronce, pero aseguró que “me exprimí más en el primer 10.000 y eso sumado a la bici...”. En cuanto al recorrido BTT de la competición, explicó que es “duro y tiene una parte de la subida técnica que me va a costar”.

Teniendo en cuenta su estado y el trazado de la prueba, indicó que para él cambia “bastante” la táctica de carrera de esta competición con respecto a la del sábado. “Cambia tanto como que creo que no hay táctica para mi al menos. Tengo que correr fuerte, lo que las piernas y el circuito me dejen, montarme en la bici y si voy primero intentar que me cojan lo más tarde posible y cuando pase intentar no perder rueda”. Si no va primero buscará “que no me suelten en la bici” y en la segunda carrera “a no ser que fuera primero con ventaja, correr a muerte”.

En lo referente a rivales no tiene muchas referencias de todos los participantes, pero señaló al belga Tim Van Hemmel, que como él forma parte del Club Gonfreville en Francia. “Corre muy bien y en bici es muy fuerte”, aseguró. También opinó que el también español Camilo Puertas, “seguro que lo hará bien”. “El francés es fuerte, el alemán si no es muy técnico el circuito también nos han dicho que va bien, el ruso...”, aseveró sobre la competencia.