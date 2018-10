Almudena Gómez: “Me duele no estar en el podio pero estoy motivada para continuar”

Mario Asensio

Lunes, 22 octubre 2018

Judo

13.46 h. La judoca onubense del Club Huelva TSV ganó un combate y perdió otro en la Copa Europea de Málaga. Asegura estar “tranquila porque no puedo reprocharme nada, cuando puedo entrenar me entrego, y eso me ayuda mucho en los malos momentos, saber que por mi parte pongo mi máximo”.

Almudena Gómez sigue peleando por alcanzar su mejor nivel de forma y traducirlo en resultados. El sábado no llegó todo lo lejos que esperaba y tras ganar el primer combate ante la británica Molly Harvey cayó después con la italiana Maruska Iamundo en la categoría de menos de 52 kilos.

La judoca onubense explicó a huelva24.com que “está claro que me duele no estar en el podio” pero aseguró que se encuentra “motivada para continuar y no tengo nada que perder”. “Está claro que me faltan tablas y rodaje en competición, pero voy a seguir con mi trabajo y haciendo lo posible por ir acortando distancias”, aseguró Gómez, que insistió en que “sólo me queda seguir el camino y hacer mi trabajo cada día”.

La deportistas del Club Huelva TSV manifestó que “se me vienen muchos pensamientos y me duele no estar ahí cuando considero que he puesto mi corazón y mi vida a esta meta, pero bueno, desde mi último bronce nacional, hace año y medio, he hecho sólo competiciones y he estado más de 6-7 meses completos lesionada, entre un accidente grave con mi tobillo y tendón y por último mi salida de hombro”.

“Así que hay que valorar todo en su contexto. Es complicado tener sensaciones y regularidad cuando no existe continuidad en el entrenamiento”, expresó la onubense, que no busca excusas, sino que intenta valorar “todo en su conjunto y no ser tan dura conmigo misma. De hecho, estoy tranquila porque no puedo reprocharme nada, cuando puedo entrenar me entrego, y eso me ayuda mucho en los malos momentos, saber que por mi parte pongo mi máximo”.

Sus siguientes competiciones serán el clasificatorio para el Nacional y el Campeonato de España a finales de diciembre.