Rocío Espada, realista pero guerrera: “El podio es muy complicado pero no imposible”

Mario Asensio

Lunes, 22 octubre 2018 | Leída 9 veces

Campeonato de Europa de Duatlón Cros

Superarse es la obsesión de los grandes deportistas, que tienen un nervio competitivo que les impide conformarse. Rocío Espada encarna muy bien ese espíritu de superación, constante en el ejercicio diario de esculpir su mejor versión en cada gran campeonato. Este martes en Ibiza disputa el Europeo de Duatlón Cros, competición en la que ya sabe lo que es ser cuarta en dos ocasiones. La medalla se le resiste porque el nivel es cada vez más grande y sin ser profesional compite con un buen grupo de duatletas que sí lo son. No obstante, no se rinde y es realista pero guerrera: “el podio es muy complicado pero no imposible”.

“Mejorar lo que he hecho hasta ahora es lograr una medalla”, explicó a huelva24.com la onubense, que llega esta noche Ibiza, “con muchas ganas y nervios, pero ya está todo hecho”. Espada, vigente campeona de España, cree en ella por el trabajo que ha hecho. “Confío en que me saldrá bien, creo que es lo justo por el trabajo llevado, pero el podio lo veo más difícil que ningún año. Cada vez hay más nivel”.

“Yo puedo estar en mi mejor momento de forma, pero siempre digo que las demás también, son profesionales, yo no. Yo tengo menos presión, que eso juega un alto porcentaje en carreras así”, detalló la onubense, que lleva “dos meses cuidándome como nunca, especialmente el último mes”.

De este modo, cree que llega “bastante bien. Al menos lo que ha estado en mis manos y en las de Emilio Martín .su entrenador- se ha hecho, así que no hay nada con pinzas”. Tiene “claro” que ganará la checa Helena Karaskova, a la que ve “muy superior” al resto, aunque “evidentemente luego hay que correr”. Con respecto a ella, “Elena corre mucho más que yo y en bici está más fuerte. Como no fuera que la mala suerte se la jugara, cosa que no deseo en absoluto, es la única manera que veo posible de acercarme a ella”.

La eslovaca Kristina Lapinova y la rusa Yulia Surikova también lucharán en su opinión por el podio. “Yo creo que a esas tres no las veré en carrera... según años anteriores, pero bueno, a Surikova en Rumanía casi la pillo en bici”, recordó. Tampoco se olvida de Marga Fullana, que “ya ha ganado dos Europeos”.

Este lunes verá los circuitos de una competición con 6 kilómetros de carrera, 19 de bicicleta todoterreno y cuatro finales de carrera. El terreno poco se parece al duro que conoce de la Vuelta a Ibiza. “Quizás algún tramo pero no creo que nada tan técnico”, expuso Espada, a quien no le favorecen segmentos sin dureza y complejidad.

“No hay excusas, hay que estar fuerte y lista, correr de manera inteligente y estoy deseando que mis piernas y corazón respondan a las exigencias de mi cabeza. Las últimas dos semanas de preparación no han sido muy agradables por una complicación física o fisiológica pero quiero interiorizar que ya pasó”.

El martes el momento de comprobar hasta dónde puede llegar. De momento, es sabedora del importante significado de estar dónde está. “Vale mucho ir con la selección, y he disfrutado como nunca preparándolo”, afirmó.