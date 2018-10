Ikwu tampoco podrá jugar en el primer equipo del Recre al menos hasta enero

Ricardo Ubric

10.55 h. Al igual que sucede en el caso de Mario Hernández, el central nigeriano Ejike Ikwu no podrá vestir la camiseta del primer equipo del Recre al menos hasta que se abra el mercado invernal a comienzos de enero, ya que el Decano no pudo inscribirlo en la RFEF por el retraso en el tránsfer. La RFAF sí tramitó la ficha de Ismael Benktib a la RFEF en tiempo y forma, pero no la de Mario Hernández y el club albiazul pelea ahora en los despachos para que se subsane ese error y el madrileño pueda actuar en breve en Segunda B.

El Decano tiene dos fichas libres en su plantilla de Segunda B porque inscribió a tres futbolistas jóvenes con ficha del filial, Ismael Benktib, Ejike Ikwu y Mario Hernández. Y curiosamente, el caso de cada uno de ellos ha sido distinto por el tema de que están inscritos por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) para competir con el Atlético Onubense en División de Honor, pero por ahora tan sólo la RFAF tramitó en tiempo y forma (antes del día 5 de septiembre) a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la ficha de Ismael Benktib para que pudiera actuar con el primer equipo en Segunda B. El centrocampista de 20 años, que la pasada campaña disputó 16 encuentros con el filial del Elche en Tercera División y siete con el primer equipo en Segunda B, entró en las convocatorias del técnico albiazul, José María Salmerón, para los partidos contra el Jumilla y el CD El Ejido, pero no en la de ayer para recibir al Almería B.

En cuanto a Mario Hernández, la RFAF cometió un error, debido en parte a que el Recre en los últimos años siempre apura las fechas de las inscripciones y aguarda hasta el último día, y no tramitó su ficha a la RFEF, por lo que a día de hoy sólo puede actuar con el filial albiazul en División de Honor, algo que por ahora no agrada al futbolista, que no está por la labor de bajar dos categorías de golpe y porrazo. Fuentes del club onubense han indicado a huelva24.com que están intentando solucionar ese error burocrático de la RFAF para que el lateral madrileño de 19 años, que la pasada temporada disputó 27 encuentros con el filial del Rayo Vallecano en Tercera División, pueda formar parte en breve de las convocatorias de Salmerón y el Decano no tenga que esperar hasta comienzos del mes de enero para inscribirlo como futbolista de su primera plantilla.

Por último, está la situación del central y lateral zurdo nigeriano de 19 años Ejike Ikwu, internacional Sub 20 de su país y que el club albiazul firmó en verano no para que jugara ya con inmediatez en el primer equipo sino con vistas al futuro (de hecho llegó en calidad de cedido por el Enugu Rangers IFC) y para ir haciéndole un seguimiento con el filial en División de Honor. Eso sí, la idea del Recre en un principio era la de que también la RFAF le tramitara su ficha a la RFEF, pero los problemas con el retraso de la llegada de su tránsfer internacional impidieron que antes del día 5 de septiembre se pudiese cumplimentar dicho trámite. Así las cosas, y como ha podido conocer este diario, Ikwu tampoco podrá estar a las órdenes de Salmerón como mínimo hasta que se abra el mercado invernal en enero.