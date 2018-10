El colegiado del San Roque-Betis Deportivo expulsó a Hornillo y Santana habla de "robo" y de "ladrones de guante blanco"

huelva24.com

Domingo, 21 octubre 2018 | Leída 17 veces

fútbol > tercera división

"Hacía mucho tiempo que no veía algo igual. Después de la que se lió en Algeciras un árbitro de allí para matarte y formar un altercado de orden público. Qué vergüenza e impotencia desde el minuto 1 con un penalti que solo ha visto él. Robo y más robo", señalaba Santana en Twitter, y después añadía que "en frío, después de ver la actitud de cuando llegaron a vestuarios y de ver la imágenes, mas robo me parece. Ladrones de guante blanco con premeditación y alevosía".

Por su parte, Juan José Romero, el técnico del Betis Deportivo, indicaba tras el partido que "he visto un equipo muy superior al otro en todos los aspectos. Sabíamos sus puntos fuertes y también que podíamos hacerles mucho daño en las transiciones porque es un equipo anárquico. Nos ha salido muy bien desde el primer momento. Contabilizo una acción clara de gol para ellos en todo el partido por muchas para nosotros. Es cierto que se nos puso bien el encuentro nada más comenzar, pero aún quedaban muchos minutos por delante. Y en esos minutos también hemos sido muy superiores. Hemos estado siempre más cerca del 0-3 que del 1-3. Quiero felicitar a mis futbolistas porque ante un equipazo que estará arriba hemos ganado tres puntos muy valiosos".

Y sobre la actuación arbitral, puntualizaba que "si hay un equipo en la liga que debería quejarse por los árbitros, no ya este año sino en año anteriores, tendría que haber sido yo en una rueda de prensa sí y otra no. No lo he hecho nunca y no lo haré hoy. No he visto el penalti pero el resto de acciones han sido acertadas".