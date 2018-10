Salmerón, sincero: "Cuando ganamos también tenemos que ser críticos"

Ricardo Ubric

Domingo, 21 octubre 2018 | Leída 55 veces

fútbol > recre-almería b

José María Salmerón, el técnico del Recre, evaluaba el triunfo logrado ante el Almería B en el Nuevo Colombino diciendo que "es muy difícil jugar y debemos adaptarnos a las circunstancias que hay. En la primera mitad ellos llegaron en dos tiros de fuera del área y nosotros también tuvimos dos ocasiones laterales, pero teníamos mucha distancia con el centro del campo y no dimos buenos pases. No era la distancia adecuada para ganar segundas jugadas. No nos creaban peligro, pero es cierto que teníamos problemas y no estábamos cómodos en la salida del balón. Contento con los puntos y debemos seguir mejorando en todos los aspectos. Esto no ha hecho nada más que empezar y nos queda mucho sufrimiento. Lo importante son los tres puntos y seguir acercándonos arriba".

De las dudas de su equipo en la segunda parte, el míster albiazul recalcaba que "es cierto que nos faltaron un poco de piernas porque ya al descanso Caye Quintana e Iago Díaz tenían problemas con un golpe, y Marc Caballé y Fernando Llorente también estaban muy cansados porque han estado lesionados, y eso lo hemos notado en la segunda parte porque han jugado ellos fácil aunque apenas nos han creado ocasiones de gol. Cuando jugamos con tres por dentro se encuentran más a gusto y los tres tienen llegada, fútbol y pueden enlazar con los delanteros. Así se encuentran más cómodos".

Y en cuanto a la dificultad de lograr triunfos en el Nuevo Colombino y el estado del césped, Salmerón manifestó que "venimos de ganar fuera y yo lo que quiero es sumar tres puntos, aunque en casa es más bonito ganar porque queremos que la afición disfrute. Quizás no ganar en casa te añade algo de presión y responsabilidad. El campo no está en buenas condiciones y te puede hacer errar, pero estamos contentos porque seguimos sumando y en una línea buena. Cuando ganamos también hay que ser críticos y nosotros lo hacemos. Se está trabajando en el césped, pero no lo vemos mejor. Para que estuviera bien habría que levantarlo. Es un problema y están trabajando muchísimo. Es verdad que perjudica sobre todo al equipo que quiere jugar y hacer las cosas bien. Se levanta mucho y no vemos mejora y prácticamente no entrenamos en el campo".

Sobre el gran despliegue físico de Tropi durante los noventa minutos, comentó que "sabíamos que era un jugador muy importante en el plano físico y táctico y también a la hora de iniciar el juego. Hubo gente que en su momento lo criticó, pero para nosotros es un jugador muy importante, como todos".

Por último, habló de los dos cambios en la alineación respecto a El Ejido y del buen nivel de los centrales. "Coger el ritmo de todos es una situación favorable para el equipo. Han jugado Quiles y Andrade respecto a la semana, pero eso no quita para que los que no han jugado hoy no lo hicieran bien en El Ejido. Todos están trabajando bien y aportando su granito de arena. En defensa tenemos cinco jugadores muy parecidos y a un gran nivel y están siempre dando una puntuación muy alta. Hoy se ha quedado Pina fuera y es injusto y seguro que todos van a sumar muchos minutos y muchos partidos. El trabajo diario les dará la confianza", indicó Salmerón.