Tierra a la vista (2-0)

R. Ubric

Domingo, 21 octubre 2018 | Leída 715 veces

fútbol > recre-almería b

El Recre no brilla. Ni mucho menos, pero está ya arriba en la tabla, a un punto de la zona de 'play-off'. Se encontró en frente a un rival bastante blando, un Almería B que, eso sí, gozó de las mismas ocasiones de gol que un Decano que tiene que mejorar, y mucho, en la creación de juego. La afición se marchó contenta por ver a su equipo encadenar su segundo triunfo seguido, pero el fútbol albiazul está dejando bastante que desear en buena parte de los encuentros. Dos golazos de Iago Díaz y Fernando Llorente le dieron tres puntos para escalar en la tabla a un dubitativo conjunto onubense.

De inicio el técnico del Recre, José María Salmerón, introdujo dos novedades respecto al triunfo logrado la anterior semana en el feudo del CD El Ejido. Así, tras perderse dos partidos por lesión volvió al lateral zurdo Pablo Andradre, pero el sacrificado no fue Diego Jiménez, sino que el zamorano se ubicó en el lateral diestro, por lo que Pina, que había sido titular en las ocho primeras jornadas ligueras se quedó en el banquillo. Y la otra fue el regreso al once inicial de Alberto Quiles, que estuvo en la banda derecha, quedándose en el banquillo Borja Díaz. En cuanto al Almería B, adiestrado por el exfutbolista Esteban Navarro, el ex de la cantera del Recre Navas estuvo en el lateral diestro y Sergio Pérez en el centro del campo y en los compases iniciales el filial rojiblanco incluso se sintió más cómodo sobre el aún maltrecho césped del Nuevo Colombino que el Decano.

Javi Moreno mostró su desparpajo en dos acciones con remates lejanos, obligando en el segundo de ellos a que Marc Martínez hiciera un paradón con una gran estirada. Aunque el Almería B había caído derrotado en sus cuatro salidas esta temporada, sin lugar a dudas demostraba lo que todos los filiales, es decir, tienen poco que perder, el resultado es secundario, y arriba su calidad técnica es incuestionable. Son capaces de lo mejor y lo peor y en el comienzo del partido salió con bastante valentía en Huelva. A pesar de que al cumplirse el primer cuarto de hora Alberto Quiles lo intentó con un remate de volea en posición muy difícil que se marchó por encima del larguero, ya había algo de runrún de nerviosismo en la grada porque el Decano no estaba ofreciendo su mejor versión.

El siguiente en probar fortuna con otro tiro lejano que se marchó desviado fue Iu Ranero. El partido, bajo un clima excelente, perdió ritmo por momentos debido a varias interrupciones con jugadores del Almería B que se quejaron de molestias físicas. No aparecía el centro del campo del Decano, con Tropi y Fernando Llorente bien controlados, y es que el conjunto visitante presionaba bastante bien la salida del balón albiazul. Dio un paso adelante la escuadra onubense e Iago Díaz buscó sorprender a Albert Batalla, que blocó bien su lanzamiento desde la derecha. Pero nuevamente ambos protagonistas se vieron las caras en el minuto 33 y en esta ocasión Iago Díaz, que aprovechó una excelente asistencia de Caye Quintana, no falló para poner el 1-0 en el marcador. Hizo su primer tanto de la temporada cruzándole el balón a la perfección al cancerbero del Almería B.

El filial rojiblanco se quedó bastante tocado con el gol y lo mejor que le vino fue que el colegiado pitara el descanso, y es que en el descuento del primer acto estuvo a punto de llegar el tanto de la sentencia local. De hecho llegó, pero fue anulado por fuera de juego de Caye Quintana, que envió a la red en posicion antireglamentaria un despeje de Albert Batalla tras un envenenado remate lejano de Pablo Andrade. La jugada fue bastante dudosa, ya que todo hace indicar que el isleño estaba en posición legal. El Decano fue claramente de menos a más y llegó al intermedio con ventaja y con la sensación de que tenía más argumentos que su rival pero tenía que ir pronto a por el 2-0 para no repetir malas experiencias pasadas como las de hace dos semanas también en el Nuevo Colombino frente al Jumilla.

Arrancó con fuerza el Recre, dispuesto a cerrar cuanto antes la victoria y en la primera acción Caye Quintana, uno de los jugadores que anda más en forma en este inicio liguero, envió al lateral de la red un buen centro bombeado de Iván González desde el flanco izquierdo. El isleño está brillando por ahora más que un Alberto Quiles que no apareció apenas en el choque ante el Almería B. El Decano combinaba bien y en el minuto 55 Iago Díaz, que sufrió un golpe, dejó su posición a Borja Díaz. Fue un cambio hombre por hombre en la posición de interior derecho. No pasaba gran cosa en el partido y casi en el ecuador del segundo acto Salmerón, quizás para aprovechar la rapidez de Alberto Ródenas una vez que el filial rojiblanco estaba obligado a arriesgar y dejaría espacios, ubicó al joven delantero centro en detrimento de Caye Quintana.

No las tenía todas consigo el míster albiazul, que para el último cuarto de hora no arriesgó con Lolo Plá o Víctor Barrosa sino que prefirió apostar por contener en el centro del campo, dándole entrada a Traoré. El costamarfileño entró por Marc Caballé, mientras que el Almería B también agotó sus tres sustituciones. El Decano estaba temeroso. Sin mucha confianza. Salmerón no lo veía claro. Se esperaba un final agónico porque, aunque el Almería no estaba creando peligro, sí que el balón era suyo casi en su totalidad. Tropi se agigantaba en un Decano que lo buscó al contragolpe con un blandito disparo de Fernando Llorente.

Navas tuvo el empate en un disparo tras una falta botada por un compañero, pero se encontró con una acertada respuesta de Marc Martínez, como siempre en su línea de regularidad. Y ya en el descuento llegó lo mejor de una tarde bastante aburrida con un golazo de Fernando Llorente, que enganchó un zapatazo imposible para el meta del cuadro visitante. No fue un partido nada brillante del Recre, pero ya está en la tabla muy cerca de la zona de 'play-off', a sólo un punto. Debe mejorar bastante todavía, principalmente en la línea de creación, y es que apenas fabrica ocasiones de gol. Eso sí, sus números defensivos son muy buenos hasta la fecha. Tres puntos y poco más ante un Almería B demasiado endeble y que ha caído derrotado en sus cinco encuentros como visitante.

FICHA TÉCNICA:

2.- RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Tropi; Alberto Quiles, Fernando Llorente, Marc Caballé (Traoré, min. 77), Iago Díaz (Borja Díaz, min. 55), y Caye Quintana (Alberto Ródenas, min. 65).

0.- ALMERÍA B: Albert Batalla; Navas, Javi Pérez, Igor Engonga, Damián; Javi Moreno, Mario Abenza, Sergio Pérez (Guirao, min. 38), Callejón (Darío, min. 77); Iu Ranera y Toril (Dani Albiar, min. 72).

GOLES: 1-0, min. 33: Iago Díaz; 2-0, min. 93: Fernando Llorente.

ÁRBITRO: Guzmán Mansilla (colegio jiennense). Amonestó al local Israel Puerto y a los visitantes Javi Pérez, Callejón y Toril.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la novena jornada liguera, disputado en el estadio Nuevo Colombino.