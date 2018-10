Emilio Martín reconfirma que es el mejor de la historia con su novena medalla internacional en siete años

Domingo, 21 octubre 2018 | Leída 15 veces

Duatlón

Emilio Martín conquistó con la medalla de bronce lograda en el Campeonato de Europa de Duatlón de Ibiza su novena medalla internacional, con la que agranda su palmarés y la consideración de mejor duatleta de la historia.

En diferentes ciudades y circuitos, con distintas condiciones meteorológicas y siempre con la presión y la condición de favorito, de ser el rival a batir. Siempre ha sabido qué hacer y como competir para alcanzar su objetivo. Su fiabilidad en la alta competición es a prueba de bomba.

Martín ya logró el oro europeo en Soria el pasado año y en 2015 Alcobendas (Madrid) se hizo con la plata, por lo que ya tiene los tres metales posibles. En lo que se refiere a campeonatos del mundo logró seis medallas consecutivas, hasta que este año fue decimocuarto en Fyn (Dinamarca). Conquistó el título en 2012 en Nancy (Francia) y nuevamente en 2015 en Adelaida (Australia). Además posee tres medallas de plata, cosechadas en Cali (Colombia) en 2013, en Avilés en 2016 y en 2017 en Penticton (Canadá). Sólo tiene un bronce mundial, el logrado en 2014 en Pontevedra.

Como señaló en las redes sociales, "una medalla internacional más y ya van ueve. No se si será la última o no, pero cada vez me cuesta más estar ahí arriba. Hoy no se si la hubiera conseguido sin la persona que sale en la foto (Su pareja, Alba López). Ella me sufre, me ayuda, me motiva a diario y hoy ha cogido un avión y sin yo saberlo se ha presentado aquí. No podía permitirme no luchar hasta el final. Gracias por todo cariño! Esta medalla es tan mía como tuya".