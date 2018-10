Los chiringuitos cierran una mala temporada por el estado de las playas

Agencias

Domingo, 21 octubre 2018 | Leída 24 veces

MES DE JULIO "CATASTRÓFICO"

El Consejo Empresarial de Chiringuitos de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), presidido por Esteban Navarro, ha asegurado que el sector ha pasado "un mal" verano por el estado de las playas, la falta de infraestructuras y de conectividad y por la bajada del turismo nacional a la costa onubense.

En declaraciones a Europa Press, Esteban Navarro ha precisado que, aunque han tenido "un final de campaña algo mejor por el buen tiempo durante septiembre y principios de octubre, la temporada ha sido mala porque lo que no se ha ganado en julio no se recupera". Por todo ello, ha manifestado que "los principales problemas han sido que las playas no han estado preparadas para el verano y, como una cosa lleva la otra, las instalaciones propias de las playas tampoco, ni las de muchos chiringuitos que se vieron afectados por el temporal del pasado mes de marzo".

"Es decir, si antes un establecimiento podía recibir a 250 personas en un turno, ahora ha albergado a 70 y en condiciones pésimas", ha remarcado Navarro. Por tanto, ha considerado que se han dado "una cadena de acontecimientos unidos que han provocado una sucesión de principios desfavorables y que la campaña haya sido muy precaria".

El presidente de esta asociación, que engloba a 94 chiringuitos existentes en la provincia, ha señalado que "el mes de julio, que acapara el 35 por ciento de la facturación anual del sector, fue catastrófico", entonces "lo que no se venda en julio, por muy buen tiempo que haya habido en septiembre, no se recupera, porque lo se factura en este último mes es ocho por ciento del año". En este sentido, ha lamentado que "el mes de agosto no ha compensado, ya que en agosto siempre estamos llenos y si se vende 50, por muy bueno que venga el tiempo, vas a vender lo mismo y este año encima con la merma de capacidad en los establecimientos".

Sobre los precios, ha precisado que "los márgenes son siempre los mismos, ya que tenemos marcada una rentabilidad por cada producto pero si nos suben los costes, tenemos que subirlos aunque la rentabilidad sea siempre la misma".

"También hay que tener en cuenta que la temporada de 2017 fue una de las mejores en los últimos diez años y no se puede comparar", sobre todo "por la falta de infraestructuras y por la bajada del turismo nacional, teniendo en cuenta además que el turismo onubense se basa mucho más en un concepto familiar, más de propietario".

Por ello, ha realizado un llamamiento al Gobierno central por la situación de las playas y a la Junta de Andalucía por el equipamiento de las mismas, ya que "Huelva no puede seguir así, sino que necesita estar a la altura de otras provincias andaluzas".