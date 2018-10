Martín: "Ha sido una carrera muy dura y por suerte me encontré fuerte"

huelva24.com

Sábado, 20 octubre 2018

Duatlón

19.32 h. Emilio Martín señalaba tras conquistar la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Duatlón celebrado en Ibiza, en declaraciones recogidas por laliga4sport, que: “he intentado ser inteligente en la bici y guardar para la carrera. Ha sido una carrera muy dura. En el primer 10.000 los franceses han tirado bastante fuerte y en la tercera vuelta han roto la carrera. No he podido seguirlos y he querido arriesgar tirando fuerte solo en bici para cogerlos e irnos los tres pero no ha sido posible y me han cogido por detrás, que venían bien".