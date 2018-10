huelva24.com

Sábado, 20 octubre 2018 | Leída 14 veces

Bádminton

17.28 h. "Malas noticias... No me he podido recuperar a tiempo de una pequeña lesión en el codo para estar la próxima semana en el Open Internacional de Francia. Estaré de vuelta en Asia. Gracias por vuestro apoyo", ha señalado la campeona onubense a través de las redes sociales.