Salmerón: "Ha habido un pequeño retraso en el cobro, pero tengo la confianza absoluta de que se va a arreglar"

En una charla-coloquio, el míster del Decano respondió a todas las preguntas que le formularon los socios de la peña y aficionados recreativistas en general. Así, valoró sus cien primeros días como entrenador en el Recreativo, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, "de una forma muy positiva. Cuando uno hace lo que le gusta no puede tener presión, mi pasión es el fútbol, yo nací con una pelota y terminé muy pronto a los 27 años por una rotura de rodilla, donde me dijeron que o lo dejaba o lo dejaba. Y mi cometido era trabajar porque mi pasión era entrenar, era jugar y me siento futbolista en todos los sentidos. Pienso muchas veces como futbolista y aunque es obvio que llevo muchas temporadas como entrenador, conozco mi trabajo y yo creo que hacer lo que a uno le gusta es primordial. No todo el mundo puede hacerlo".

En cuanto al objetivo que ha marcado para el equipo refrendó que "yo siempre miro para arriba, nunca lo hago para abajo. Pero no me gusta ponerme objetivos a largo plazo, de lo contrario me parece perder el tiempo. Mi objetivo es ganarle el domingo al Almería B, pero obviamente yo no vengo a Huelva a pelear por abajo, vengo a pelear por lo máximo. Eso no quiere decir que me imponga un objetivo, ya que hay una dificultad muy grande. Esta competición tiene la dificultad de que en cualquier momento tengas problemas y yo a la afición le diría que mantenga, que habrá momentos buenos, regulares y malos. Esperemos que sean mejores que malos, pero en los malos momentos no pasamos por ser el peor equipo ni en los buenos seremos los mejores. Vamos a tener un criterio de regularidad, que eso es lo que nos va a dar el estar y el cumplir, y sobre todo a mí me encantaría dar la satisfacción a esta gran ciudad, esta gran afición y darle lo máximo, y que estuviera orgullosa de su equipo y no solo por esos colores, sino también se impregna de esos colores. Y yo creo que esta plantilla lo va a dar todo. No sé hasta dónde podremos llegar, pero si estoy concienciado porque conozco al perfil de jugador que tenemos y seguro que lo va a dar todo por este club. Al final estamos dentro de un deporte y el deporte te da a veces situaciones buenas, malas y regulares".

Del papel de la cantera y lo que puede aportar en su equipo, Salmerón dijo que "Víctor Barroso es un jugador que tiene mucha calidad y es un jugador que está creciendo cada día. También tenemos a Vichi, el tercer portero, a Nené y Ponce, que están entrenando todo el año con nosotros. Son chicos que están acumulando trabajo con jugadores profesionales y luego están otros como Quiles, que viene un poco más hecho, pero es joven. Yo creo que hay un buen nivel en ese sentido y aunque no sé el número de jugadores de la cantera que hubo el año pasado, en este están teniendo su sitio. Caye está jugando, lo hemos recuperado este año y creo que hay buenos jugadores de Huelva, que darán su granito de arena por este equipo".

El césped del Nuevo Colombino

También tuvo tiempo para hablar del estado del césped del estadio Nuevo Colombino y el de los campos de los rivales: "El otro día en El Ejido, no sé cómo se vería por televisión, pero estaba algo mejor que el nuestro. Hay gente que estuvo allí, estaba algo mejor. Las circunstancias del campo, obviamente no son buenas, y al final es complicado. El otro día me pusieron un titular al respecto, que no me gustó porque yo no me escudo en nada. Además, no suelo decir nada cuando pierdo porque además parece que te estás excusando y es todo lo contrario, pero si el campo estuviera mejor... Al final el que tiene que hacer algo contra el rival somos nosotros, el que tiene que proponer somos nosotros y ellos van a esperar. Su situación de transición, su balón parado y su momento determinado. No todos, ya que hay equipos que sin capaces de controlar el juego, como UCAM, Cartagena o Murcia. Pero como nosotros que también lo hicimos en Murcia. Pero a mí me gustaría que estuviera mejor, se está trabajando y sé que no puedo decir lo más mínimo porque se está haciendo todo para intentar que en poco tiempo esté el campo. Pero obviamente no es bueno para el equipo de casa, a la hora de proponer. A partir de los 20 primeros minutos el campo está muy levantado y el balón no viene con una circunstancia buena, y el jugador está pendiente otros temas, de si puede o no puede tener un error en defensa, de que el balón venga en no buenas condiciones.. La verdad es que dificulta mucho. Pero ya digo que es para los dos y trabajaremos con esa situación hasta que el campo mejore. Se está haciendo todo lo posible e intentaremos sacar los puntos, hacer el mejor juego posible. Están en ello y se está trabajando".

Por último quiso mandar un mensaje de tranquilidad con respecto al tema de los cobros, aseverando que "la situación económica está siendo normal, ahora mismo se ha retrasado un poco, pero estoy tranquilo en el sentido de que se va arreglar. Me refiero al pequeño problema que hayan podido tener ahora. Yo tengo confianza absoluta".