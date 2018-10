El runrún: Manuel Carrasco la lía en un bar de Dublín

Viernes, 19 octubre 2018 | Leída 413 veces

Confidencial

El artista isleño revoluciona a sus fans allá adonde va y muchas veces los cantantes de éxito no pueden controlar la que se les viene encima. En esta ocasión Carrasco lanzó un órdago con toda la buena intención del mundo y la lío en un bar. El resultado fue sorprendente. Estos días está en Dublín (Irlanda), donde ha ultimado la grabación de su nuevo disco. Tras tan laborioso trabajo, él y su gente tenía ganas de celebrar que su nueva obra está más cerca de lanzarse y por ello difundió en las redes sociales que se iban a tomar una pinta. Pero no quedó ahí la cosa, porque Carrasco animó a todo el mundo que quisiera a sumarse. No fue de este tipo de invitaciones que se lanzan al aire para quedar bien y ser educado. El isleño iba totalmente en serio y aseguró que invitaría una ronda entre todos los que se presentaran. Para reafirmar su verdad hizo público el lugar y la hora. En una ciudad en la que el ambiente de bares es estupendo y la presencia de españoles tradicionalmente es numerosa, el caldo de cultivo estaba servido y más teniendo en cuenta la fama que ha adquirido el artista. Es por ello que la convocatoria fue todo un éxito. En las redes sociales de Manuel Carrasco se puede ver cómo fue todo. Todos sonrientes y disfrutando de su cerveza. "Parece que algunos se animaron a compartir la pinta aquí en Dublin, gente de diferentes lugares donde la mayoría han tenido que salir de nuestro país para conseguir trabajo. Fue un placer echar este ratito con vosotros", señaló.

Sobral atiza a España (una parte). El concierto de Salvador Sobral en el Gran Teatro este jueves gustó mucho, sobre todo en el apartado musical, aunque para gustos colores y habrá a quien no le llegó la sensibilidad del artista portugués. Sin embargo, el concierto también dejó patente una vena crítica y charlatana de Sobral. Recordó que fue al espacio televisivo de Antena 3, 'El Hormiguero', que presenta Pablo Motos, un programa que calificó como “tonto”, como casi toda la televisión española, dijo. También criticó a programas del corazón como 'Sálvame'. Comentó que “a quién interesa la vida de la ex de un torero?” y que odia programas así. Muchos españoles opinan como él. No obstante, quien bucee en su vida podrá conocer que tiene motivos para tener buenos recuerdos de España. Vivió en Palma de Mallorca y Barcelona, donde su carácter como artista se fue desarrollando. Fue antes de Eurovisión, certamen que también ha criticado en alguna ocasión. A partir de ahí, ya todos sabemos qué paso.

Denuncia por el zoo de Ayamonte. Muchos de nuestros lectores, especialmente los ayamontinos, estarán al corriente de las vicisitudes que ha tenido que atravesar en los últimos años el parque zoológico de la ciudad fronteriza, unas instalaciones que están muy lejos de poder ser consideradas modélicas, incluso entre los que no rechazan de plano la exposición pública de animales en cautividad. Y es que por desgracia, una de sus virtudes, la gratuidad, supone probablemente su mayor debilidad: una falta de financiación que le hace depender de unas arcas municipales que, a la vista está, no dan para mantenerlo dentro de los estándares mínimos que se le debe exigir a un zoo del siglo XXI. Hace tres años se puso en marcha una campaña en change.org que reclamaba el cierre del parque, que finalizó con casi 10.000 firmas. Poco ha cambiado la situación al respecto y la prueba es la denuncia que acaba de interponer una ciudadana contra el Ayuntamiento de Ayamonte, que en su escrito detalla las pésimas condiciones en que se encuentran los animales allí confinados y que ha remitido a huelva24.com para su publicación: