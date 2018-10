Emilio Martín se siente “fuerte” para defender su corona europea en Ibiza

Mario Asensio

Duatlón

Emilio Martín defiende este sábado en Ibiza su título de Campeón de Europa de Duatlón y el martes también correrá el de duatlón cros, especialidad en la que también es campeón nacional. El deportista onubense busca su primera medalla internacional del año en un gran campeonato tras ver interrumpida su racha de seis podios consecutivos en el Mundial de Dinamarca, donde fue decimocuarto. Esto le sirvió para sacar conclusiones y ahora está nuevamente dispuesto a dar el máximo por su objetivo.

Al respecto explicó a huelva24.com que “de todo se puede sacar algo positivo, aunque eso no tapa lo negativo, que es bajarme del modio. Extraigo muchas lecturas, como que si no vas bien con el nivel que hay hoy día lo normal es que pase eso. Hace que espabile un poco. No es que me haya relajado pero en otros campeonatos los resultados han ido saliendo sin ir al cien por cien y eso hace ahora que tenga tensión y no vaya confiado, aunque yo siempre tengo respeto por todo el mundo”.

En esta línea también comentó que no lograr una medalla, como tenía acostumbrado, “me ha servido para darme realmente cuenta de que no pasa nada si no ganas, porque la gente que te apoya y aprecia sigue ahí ganes o no gane y es importante sentirlo y mucha veces tienes el miedo de que si no sale bien un competición te repercuta negativamente en el apoyo que recibes y por ahora eso no va a pasar”.

Afronta una competición con menos nivel que el Mundial porque el trasvase de triatletas no será en esta ocasión grande, aunque sí estará el húngaro Laszlo Tarnai, cuarto en Dinamarca, entre un grupo de “duatletas puros”.

El terreno es nuevo para Martín, que acostumbra a entrenar y competir en Mallorca pero nunca ha pisado Ibiza hasta ahora. “No lo tenía controlado, pero los recorridos son relativamente sencillos. El de carrera a pie transcurre por el paseo marítimo y es llano, para correr rápido. El de bici es completamente llano, con dos giros de 180 grados y no tiene subidas ni bajadas, por lo que en teoría es muy sencillo”.

Menos clara es la meteorología, aunque parece que no lloverá, pues el cielo está “a veces cubierto y otras despejado y si llueve será poco, pero esperemos que no porque a parte del peligro desluce la prueba”. La temperatura rondará los 24 grados y está por ver en qué medida se muestra el viento.

En su mente está clara la carrera que le gustaría protagonizar. “Lo ideal sería que nos fuéramos por delante en el primer 10.000 tres duatletas, aunque parece complicado y será un grupo de al menos ocho. En bici habrá que intentar irnos tres, porque ya en esa situación de una medalla para cada uno tiraríamos fuerte y sin mirar atrás y lo facilitaría todo”.

“Después del Mundial vengo fuerte pero me falta confianza en el primer 10.000. Todo pasa por aguantar ahí en cabeza y ya veremos lo que hacemos”, aclaró el onubense, que aprovechando la ocasión el martes correrá también el Europeo de duatlón cros aunque “sin presión ninguna, para disfrutar de la prueba aunque intente hacerlo lo mejor posible”.