Izquierda Unida exige mejoras en Nuevo Parque tras “años de promesas incumplidas” para los vecinos

Viernes, 19 octubre 2018 | Leída 13 veces

tacha de “burla” que no se incluya la barriada en el plan de asfaltado

13.18 h. La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, junto a un grupo de militantes de la asamblea de Huelva Capital se han reunido con una delegación vecinal de la Asociación de Vecinos Nuevo Parque para conocer de primera mano las principales necesidades y requerimientos de esta barriada a la que el Ayuntamiento de Huelva “lleva años dando largas a los vecinos con sus problemas que no han hecho más que agravarse durante la legislatura”.

Rossi ha visitado junto al presidente de la Asociación de vecinos, Miguel Chaves, algunos de los puntos de conflicto entre los que destaca la falta de planificación para el asfaltado de las calles, ya que esta barriada, no ha entrado en ninguno de los tres primeros planes asfaltado del Ayuntamiento de Huelva, “pese a la promesa específica que se le ha hecho año tras año a los vecinos” y en las previsiones para el próximo plan tampoco aparece esta barriada. La portavoz de Izquierda Unida ha tachado de “burla” y “falta de respeto” la actitud del equipo de gobierno con estos vecinos, por lo que exige que se incluya en el cuarto plan de asfaltado a esta zona de la ciudad “y no solo de palabra si no en los hechos”.



Mónica Rossi también ha planteado el cambio de ubicación y renovación del “destartalado” parque infantil que “los pequeños no utilizan ante su estado”, y el soterramiento del canal cercano que “es una fuente de pestilencia y basura” que permanece en una de las entradas naturales a la ciudad.

A estos problemas se suman el mantenimiento generalizado de la zona, lo que incluye “bancos desvencijados por el paso del tiempo” o el área de aparatos de ejercicios para mayores que también se encuentra “en mal estado porque nadie pasa a repararlos”.

Esta falta de mantenimiento, ha señalado Rossi, también se nota en cuanto a la limpieza y en el área de parques y jardines, ya que hay zonas de césped “abandonadas a su suerte que solo se riegan cuando llueve” y árboles que “rozan las ventanas de los vecinos por la falta de poda y mantenimiento”, unido a que este aspecto descuidado ha hecho proliferar “una colonia de ratas” a la que los vecinos ya se han acostumbrado a tener a su alrededor.

Vigilancia ante los problemas en vías de solución

Además de todos estos problemas que siguen lastrando el día a día de los vecinos de este barrio, existen dos problemas que por su importancia están en vías de solución, pero ante los que Izquierda Unida estará vigilante para un estricto cumplimiento del cometido municipal. Por un lado, la inclusión del mercadillo solidario de los domingos en esta área ha generado ciertos problemas de seguridad, obstaculizando el carril bici con algunos puestos y llenando de basuras algunas zonas. Desde la formación de izquierdas exigen vigilancia de la policía local cada domingo y que esto “no caiga en el olvido tras un tiempo” después de que la presión vecinal haya conseguido al fin movilizar al consistorio.

Del mismo modo, el edil de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, como responsable de la formación en la empresa municipal de transportes Emtusa, vigilará la renovación de las líneas previstas por el ayuntamiento en el próximo año, para que haya una parada de la línea 9 en la zona que beneficiaría “a muchos mayores del barrio que la utilizan para ir al centro y que ahora tienen que caminar un kilómetro para poder llegar a sus hogares”.