Manuel Ángel Vázquez Medel, buen maestro por ser siempre aprendiz

Mario Asensio

Jueves, 18 octubre 2018 | Leída 39 veces

Recibió el Premio Ángel Serradilla

Se predica con el ejemplo y Manuel Ángel Vázquez Medel lleva el hábito de la humildad de quien piensa que siempre tiene algo que aprender, que el saber no tiene un destino, sino un camino infinito en muchas direcciones. Este gran maestro de periodistas será siempre por convicción aprendiz y con esa esencia no ha cejado en su empeño de inspirar y transmitir, de guiar en el complejo mundo de la comunicación. Un currículum interminable que otros muchos no reunirían en varias vidas, que no pesa sino impulsa a continuar, precede a alguien que sabe abonar mentes para que labren pensamientos con las palabras precisas. Este buen maestro recibió este jueves en las Cocheras del Puerto de Huelva el galardón que lleva el nombre de uno de los periodistas que se batió el cobre a corazón abierto, Ángel Serradilla, como símbolo de un oficio, tan constante en el tiempo como amenazado, al que ha sabido aportar mucho desde la docencia.

Uno puede hacer un retrato de él tan detallado como quiera, pues su vida es una amplia paleta de colores y texturas. Tan docente como escritor e investigador, precursor de la Facultad de Comunicación, primer presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, académico, multipremiado… La precisa semblanza de Paloma Contreras fue completa.

Como se extrae de un vídeo proyectado en el acto de entrega, su equipaje en el mundo es un libro y un bloc de notas, Juan Ramón Jiménez y Francisco Ayala ejercen de ángeles de la guarda y cada paso tras él conduce a amar la lectura con su misma pasión. Y es que defiende a ultranza los beneficios de leer páginas y páginas, rostros, situaciones… Previene enfermedades degenerativas y sobre todo “leer nos hace vivir con más intensidad, activa toda nuestra mente y entretenimiento, voluntad, imaginación y fantasía. Nos hace captar y entender mejor los sentimientos de otros e impulsa la empatía”, explicó.

Sus reflexiones adquieren peso y hondura a desenvolverse. “La comunicación vive un momento muy difícil. Los profesionales están sujetos a dinámicas de denigración muy graves”, pues el poder económico y político han provocado la “involución de los procesos informativos y comunicativos”, por lo que se está “muy lejos del horizonte de formar e informar y entretener a la ciudadanía”.

Ante esta sociedad alejada de los sueños de postmodernidad sostiene que “los sistemas tienen que cambiar y adaptarse y hay que volver a recuperar el protagonismo de la ciudadanía y el principio de la esperanza y de la utopía. Se trata de poner la tecnología y las nuevas posibilidades al servicio de la ciudadanía, hacer ver a la gente y hacerle sentir que tienen una vida que disfrutar, alimentar el principio de resiliencia, de levantarse cada vez que son derribados y acercarnos hacia una nueva humanidad”.

Fueron pinceladas suficientes para esbozar el perfil del premiado por la Asociación de la Prensa de Huelva en el salón de actos del Centro de Recepción y Documentación de las Cocheras del Puerto. La junta directiva consideró por unanimidad que con este galardón se reconoce el compromiso intelectual, ético y social de Manuel Ángel Vázquez Medel en defensa de la ética, el periodismo y la libertad de expresión, puesto de manifiesto desde hace décadas en su labor como escritor, crítico literario, ensayista y catedrático de literatura española (Literatura y Comunicación) de la Universidad de Sevilla.