Cabrera: "Para que venga otro Pablo Comas prefiero que el club siga siendo del Ayuntamiento"

14.31 h. El presidente de la Federación de Peñas asegura que no tiene constancia de que haya una venta negociada ahora mismo entre el Ayuntamiento y Krypteia. "Hay una deuda que echa a la gente para atrás", apunta Cabrera, que insistió en que “Si la propiedad sigue siendo el Ayuntamiento, a la gente de Huelva le va a costar el Decanato lo que le está costando. ¿Queremos Decanato? En ese debate hay que ser sinceros, el Recreativo de Huelva no hay quién lo venda porque no viene gente con dinero".

José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas, repasó la actualidad del Recreativo de Huelva en su paso por la Tertulia Recreativista de Teleonuba. En declaraciones recogidas por Albiazules.es destacó que “en el aspecto institucional vivimos en el día de la Marmota hace ya muchos años, yo lo defino así. Te levantas con un tema y al día siguiente otra vez lo mismo. Hemos tenido un verano atípico como bien sabe todo el mundo, con respecto a la intentona de la venta del club. Por dos veces ha fracasado y eso ha hecho que la propiedad siga estando en manos del Ayuntamiento. Y por lo que yo tengo entendido no va a salir un nuevo pliego de condiciones y no sé si al final se intentará hacer una venta negociada, pero siempre atendiendo a que el grupo o personas que vengan lo hagan verdaderamente con músculo financiero".

"Es decir, que vengan con millones de euros, los pongan encima de la mesa y afronten los pagos. Carlos Hita ya dijo, algo que sabemos nosotros, que esta temporada se iba a salir con cerca de un millón de euros en negativo, es decir, los ingresos de los patrocinadores más los ingresos por carnet no llega a cumplirse las expectativas de los gastos. No podemos olvidar que el gasto acumulado por Hacienda, el concurso de acreedores, la Andaluza, etc.. Son gastos que hay que hacer frente y eso no sale del cómputo global de los ingresos normales. Hacen falta unos ingresos atípicos de 800.000 euros y ahí entiendo que es la propiedad, en definitiva el Ayuntamiento, quién tiene que buscar eso que se dice tanto ahora, los mecanismos para poder conseguir ese dinero a lo largo de la temporada. También es verdad que se van levantando alfombras y se va descubriendo todo tipo de porquería que hay que ir pagando. Lo último que ha salido es la Compañía de Seguros que reclamaba al Real Club Recreativo de Huelva la cantidad de 350.000 euros de la época de Pablo Comas. Pero también es cierto que en el club no hay papeles ni correo electrónico donde quede evidencia alguna de esto. Es difícil trabajar de esta forma, donde te salen los enanos debajo de la losa continuamente. Pero por otro lado no podemos olvidar de dónde venimos y óomo estamos. Para mí estamos mucho mejor de como estábamos el año pasado“.

A este respecto recordó que “el Ayuntamiento hizo frente a esa necesidad que existía con Hacienda y Seguridad Social, se levantó el embargo de las cuentas y el que existía con la Ciudad Deportiva. Todas esas cosas las veo como positivas. Entiendo que para un consejo de administración, estar trabajando hasta hace dos días con las cuentas embargadas ha sido muy difícil. Ahí ha habido un mérito“.

En cuanto a las posibles negociaciones entre el Ayuntamiento de Huelva y Krypteia Capital, de cara a una venta negociada, dijo que “en el mundo del Recreativo de Huelva no descarto absolutamente nada. Que yo sepa, a día de hoy, a Krypteia se le dijo que no. A Krypteia se le debe 450.000 euros que habría que restarles 150.000 euros por los palcos Vips que tienen ellos durante diez años y la organización del Trofeo Colombino. Si a fecha de hoy hay un proceso negociado con alguien, esta Federación de Peñas no es sabedora de ello“.

También se mostró claro en cuanto a lo que puede ocurrir en el futuro si no hay venta. “Si la propiedad sigue siendo el Ayuntamiento, a la gente de Huelva le va a costar el Decanato lo que le está costando. ¿Queremos Decanato? En ese debate hay que ser sinceros, el Recreativo de Huelva no hay quién lo venda porque no viene gente con dinero. Estamos en Segunda B, hay una deuda que echa a la gente para atrás y para que te venga otro Pablo Comas yo prefiero que siga siendo de la propiedad. Entiendo que si no se da la venta negociada la otra alternativa es que la propiedad siga siendo del Ayuntamiento. Y si la propiedad es el Ayuntamiento va a seguir costando dinero a las arcas municipales y por lo tanto a los ciudadanos. Por eso mi pregunta es clara.¿Queremos Decanato? ¿Queremos Recreativo o no?”.

¿Pero como se pagarán todos los compromisos de pago que existen? Cabrera declaró que “yo he hecho esa pregunta a dos grupos. Se la hice a Krypteia el día de la presentación que hicieron y ellos hablaron de mecanismos. Y cuando yo me reúno con el señor alcalde, hablando de todo esto, le dije la misma pregunta que a Krypteia..¿De dónde va a salir el dinero para hacer frente a todo? Y me dijo que se tendría que buscar el dinero de donde fuera“.