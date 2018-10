El PP acusa a Cruz de presentar el mismo plan de limpieza que en 2016 "pese a reconocer que fue un fracaso"

huelva24.com

Jueves, 18 octubre 2018

"solo un barrendero de mañana desde pescadería a la merced"

Esto demuestra, a juicio de los populares, "que no son capaces de poner en marcha nuevas actuaciones para garantizar una Huelva limpia todos los días del año y colocarla en el top ten de las ciudades más limpias de España, como se comprometió el alcalde”, ha remarcado la concejal. “La limpieza de Huelva no puede estar supeditada a un plan de choque temporal o a un dispositivo eventual, es fundamental una planificación y coordinación fluida y constante entre el concejal, la empresa concesionaria, los trabajadores y los técnicos municipales, y esto ahora no existe”, añade Miranda.

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular, Pilar Miranda, ha recriminado a Gabriel Cruz y a sus ediles que culpen directa y exclusivamente a los dueños de perros de la suciedad que hay en calles y plazas “cuando el propio Ayuntamiento no da ejemplo y tenemos descampados llenos de escombros en pleno centro y hasta un coche desguazado a 50 metros de la Casa Colón”.

Para el PP, el verdadero problema de limpieza que padece Huelva es “la falta de operarios para mantener limpia la ciudad 365 días al año y la carencia de una correcta planificación y coordinación municipal, que indique a los operarios cuál es un plan de trabajo y no estén sujetos a las órdenes caprichosas del concejal”.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento ha señalado la falta de operarios como uno de los principales problemas de limpieza que sufre la capital onubense. “Hay zonas donde no pasan siquiera los barrenderos y, por ejemplo, sólo hay uno por la mañana y otro por la tarde para limpiar todo el centro de Huelva, desde Pescadería hasta la plaza de toros de La Merced”, ha detallado, tras asegurar que harían falta entre 20 y 30 trabajadores más para garantizar una ciudad limpia todos los días del año.

Parque Alonso Sánchez

Miranda ha puesto el parque Alonso Sánchez como referente del “abandono y suciedad” en la que está sumida la ciudad de Huelva. “Cristales, basura, maleza, mobiliario destrozado, paredes pintorreadas… es desolador tener un parque en pleno centro de Huelva completamente abandonado y que todo el problema de la suciedad se reduzca a los excrementos de perros”, ha detallado la portavoz, quien ha pedido que se castigue los comportamientos incívicos “pero que el Ayuntamiento también cumpla con sus obligaciones y dé ejemplo”.

Por último, Miranda ha advertido de las consecuencias de no tener la ciudad limpia y preparada de cara a los temporales de otoño e invierno. La portavoz ha reclamado la limpieza de los sistemas de saneamiento y alcantarillado para evitar inundaciones y que se lleve a cabo una revisión extraordinaria del arbolado de la ciudad, tras el reciente desplome de dos ejemplares en la rotonda de Juan Ramón Jiménez y en Santa Marta, y la caída de una rama de gran porte en la avenida de Andalucía. “Las alcantarillas están colapsadas por la basura que no se recoge de las calles y esto lo único que facilita son calles anegadas cuando lleguen las lluvias”, ha afirmado mientras ha enseñado fotos denuncia, y antes de incidir en la necesidad de tomar medidas preventivas y de seguridad de cara a los temporales “para que no se vuelva a repetir que bares del centro tengan que cerrar porque una palmera de la plaza de las Monjas se convierte en un motivo de peligro para los ciudadanos”.