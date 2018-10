Cinta García quiere seguir la racha de Glasgow y aspira a su quinta medalla consecutiva en Málaga

Mario Asensio

18 octubre 2018

La judoca internacional Cinta García aseguró que va “a por todas” en la Copa Europea de Málaga para lograr la medalla de oro en la categoría de menos de 48 kilos. Sería la quinta consecutiva de la onubense, que fue bronce en 2014, oro en 2015, bronce nuevamente en 2016 y plata en 2017.

La actual número 48 (658 puntos) en el ránking mundial viene de ser bronce en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en Glasgow y aseguró a huelva24.com estar “mejor” que en esa competición.

“Creo que cada vez estoy mejor y voy a por todas, como siempre”, resaltó García, que comentó que el trabajo que hace con ella su técnico Santi Bernárdez en judo y su compañera Almudena Gómez en el apartado físico “me ayuda mucho a ser mejor judoca y a estar al cien por cien en el tatami”.

García mostró su confianza en lograr nuevamente una medalla y resaltó que va “preparada físicamente y mentalmente” para conseguirla. Con respecto a su idilio con esta competición, reflejó que “no es que se me de bien, sino que siempre voy a por la medalla y a veces sale y a veces no pero, desde estos últimos años atrás la verdad que he obtenido en cada una de ella buenas sensaciones y por supuesto medalla”.

Señaló que tendrá “rivales fuertes” en el tatami y destacó especialmente a la portuguesa María Siderot, a la que ya se ha enfrentado. También señaló a competidoras francesas como Manon Urdiales, Justine Deleuil, Melanie Vieu, Mallaurie Mercadier y Helena Beyssac-Poulin.