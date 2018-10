Figueroa propone sustituir las multas para quienes ensucien la ciudad por trabajos en beneficio de la comunidad

Multar al sucio.

“ He leído tonterías y futilidades pero como esta ninguna ¿Alguien ha visto alguna vez trabajar para la comunidad? A mi me obligaron por una cuestión de tráfico; llegaba allí, nos tomábamos un café, charlábamos un ratito y pa casa. Lo que me hizo reaccionar fue la multa de 600 euros y la retirada de puntos del carnet. Así que tonterías de concienciar ni una, lo que se debe es multar al que tire basura o no recoja los excrementos del perro. Dice esta persona en la entrevista que ha quedado demostrada su utilidad por efectos pedagógicos, sociales y educativos. Pedagogía la escuela, sociedad las reuniones del Rocío o el botellón y educativo lo que aprendas en casa. Así que al que pillen ensuciando o no recogiendo la mierda del perro que pague. En Estados Unidos me pillaron - a mi - orinando de noche oculto en un seto en una zona en donde no había nadie y sabes lo qué pasó: que me llevaron a la Patrol Station acusado de exhibicionismo y de ensuciar la vía pública. Y la multa ni te cuento. Y no fui a la cárcel porque iba en una delegación deportiva. Imagínate si llevo a un perro cagón... „